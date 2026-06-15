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"Она молодец": Колесников высказался о победе Ефимовой на ЧР по плаванию - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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17:10 15.06.2026 (обновлено: 17:31 15.06.2026)
"Она молодец": Колесников высказался о победе Ефимовой на ЧР по плаванию

Колесников заявил, что Ефимова может вдохновить его соревноваться до Игр-2032

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКлимент Колесников
Климент Колесников - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Ефимова победила на 50-метровке брассом на чемпионате России в Казани и выполнила норматив для участия в европейском первенстве.
  • Климент Колесников заявил, что победа Юлии Ефимовой заставляет его задуматься о долгой спортивной карьере.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Рекордсмен мира Климент Колесников заявил РИА Новости, что победа 34-летней Юлии Ефимовой на чемпионате России заставляет его задуматься о долгой спортивной карьере.
На чемпионате России в Казани Ефимова победила на 50-метровке брассом и выполнила норматив для участия в европейском первенстве.
"Молодец, что пробует, молодец, что старается. У нее получается. Если ей нравится этим заниматься, то почему бы и нет. Посмотрим, может, и я в 32-м на 50 метров съезжу", - отметил 25-летний Колесников.
На счету Ефимовой две серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр, а также шесть золотых медалей чемпионатов мира.
Климент Колесников - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Россию на чемпионате Европы по плаванию представят около 40 спортсменов
11 июня, 19:43
 
СпортРоссияКазаньЮлия ЕфимоваПлаваниеКлимент Колесников
 
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