Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Ефимова победила на 50-метровке брассом на чемпионате России в Казани и выполнила норматив для участия в европейском первенстве.
- Климент Колесников заявил, что победа Юлии Ефимовой заставляет его задуматься о долгой спортивной карьере.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Рекордсмен мира Климент Колесников заявил РИА Новости, что победа 34-летней Юлии Ефимовой на чемпионате России заставляет его задуматься о долгой спортивной карьере.
"Молодец, что пробует, молодец, что старается. У нее получается. Если ей нравится этим заниматься, то почему бы и нет. Посмотрим, может, и я в 32-м на 50 метров съезжу", - отметил 25-летний Колесников.
На счету Ефимовой две серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр, а также шесть золотых медалей чемпионатов мира.