"Она молодец": Колесников высказался о победе Ефимовой на ЧР по плаванию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Рекордсмен мира Климент Колесников заявил РИА Новости, что победа 34-летней Юлии Ефимовой на чемпионате России заставляет его задуматься о долгой спортивной карьере.

На счету Ефимовой две серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр, а также шесть золотых медалей чемпионатов мира.