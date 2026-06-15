В Кировограде прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кировограде (Кропивницком) прогремел взрыв.
- Почти на всей территории Украины, за исключением нескольких западных областей и Одесской области, звучат сирены воздушной тревоги.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в украинском Кировограде, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги почти на всей территории Украины.
"В Кропивницком (украинское название Кировограда - ред.) был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат почти по всей стране, за исключением нескольких западных областей, а также Одесской области.
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