Киев готовится к потере всей Славянско-Краматорской агломерации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Срочность эвакуации заводов из Дружковки, Краматорска и Славянска свидетельствует о подготовке Киева к утрате Славянско-Краматорской агломерации.
- Минобороны сообщило, что киевский режим готовится к ее переходу под контроль ВС России.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Срочность эвакуации заводов из Дружковки, Краматорска, Славянска свидетельствует о подготовке Киева к утрате Славянско-Краматорской агломерации, сообщило Минобороны РФ.
"Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины предприятий из населенных пунктов Дружковка, Краматорск и Славянск свидетельствует о подготовке киевского режима к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18