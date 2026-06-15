Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги.
- Сирены воздушной тревоги звучат практически на всей территории Украины, за исключением Одесской и нескольких западных областей страны.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинский телеканал "Страна.ua" на фоне воздушной тревоги в столице Украины.
"Мощные взрывы в Киеве", - говорится в публикации "Страны" в Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске, Николаеве и Харькове.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат практически на всей территории Украины, за исключением Одесской, а также нескольких западных областей страны.
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22 июня 2022, 17:18