"Хезболла" заявила, что провела 28 боевых операций против ЦАХАЛ за сутки

БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Бойцы "Хезболлах" провели 28 боевых операций против израильской армии за воскресенье, включая удары по скоплениям военных, технике и артиллерийским позициям, заявила пресс-служба движения.

По данным Минздрава Ливана, количество погибших в результате израильских атак по стране с 2 марта выросло до 3783, ранения получили 11699 человек.