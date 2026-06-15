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"Хезболла" заявила, что провела 28 боевых операций против ЦАХАЛ за сутки - РИА Новости, 15.06.2026
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11:28 15.06.2026
"Хезболла" заявила, что провела 28 боевых операций против ЦАХАЛ за сутки

"Хезболла" заявила о 28 боях против израильской армии в течение воскресенья

© AP Photo / Hassan AmmarБойцы "Хезболлы"
Бойцы Хезболлы - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Бойцы "Хезболлы". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы "Хезболлы" провели 28 боевых операций против израильской армии за воскресенье, включая удары по скоплениям военных, технике и артиллерийским позициям.
  • Удары были нанесены в нескольких районах на юге Ливана, применялись ударные беспилотники Ababil, ракеты и артиллерия.
БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Бойцы "Хезболлах" провели 28 боевых операций против израильской армии за воскресенье, включая удары по скоплениям военных, технике и артиллерийским позициям, заявила пресс-служба движения.
"Исламское сопротивление 14 июня 2026 года провело 18 боевых операций против сил враждебного Израиля", - говорится в заявлении. По данным движения, удары наносились по израильским военным и технике в районах Мадждаль-Зуна, Яхмур-эш-Шкифа, Кантары, Тайбы, Накуры, Шамы, Марун-эр-Раса, Решафы и Бинт-Джбейля на юге Ливана. Уточняется, что в течение дня атаковала несколько израильских боевых машин, включая танки Merkava, бронемашины Nimera, инженерную технику и роботизированную машину. По утверждению движения, ряд ударов был нанесен ударными беспилотниками Ababil, также применялись ракеты и артиллерия.
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Отдельно движение сообщило об семи ударах по новым артиллерийским позициям израильской армии в районах Адайси и фермы Сарда, а также по складу боеприпасов танков на юго-западной окраине Мадждаль-Зуна. Кроме того, пресс-служба "Хезболлы" отметила, что трижды отражала израильские беспилотники Hermes 450 - в небе над районом Сайды и Иклим-эт-Туффах, применив ракеты класса "земля - воздух" и вынудив БПЛА покинуть воздушное пространство Ливана.
В движении добавили, что операции стали ответом на нарушения Израилем режима прекращения огня.
По данным Минздрава Ливана, количество погибших в результате израильских атак по стране с 2 марта выросло до 3783, ранения получили 11699 человек.
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