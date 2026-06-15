Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв.
- В части Харьковской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18