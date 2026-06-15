В Хакасии при крушении паралета погиб пилот

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе населенного пункта Мохов Усть-Абаканского района Республики Хакасия произошло падение паралета.
- Пилот погиб, пассажир находится в тяжелом состоянии.
КРАСНОЯРСК, 15 июн – РИА Новости. Пилот погиб при крушении паралета в Хакасии, пассажир находится в тяжелом состоянии, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"В районе населенного пункта Мохов Усть-Абаканского района Республики Хакасия произошло падение паралета. В результате происшествия пилот получил травмы, несовместимые с жизнью, пассажир находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что Абаканская транспортная прокуратура организовала проверку по соблюдению требований воздушного законодательства и установлению причин падения паралета.