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В Хакасии при крушении паралета погиб пилот - РИА Новости, 15.06.2026
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18:05 15.06.2026 (обновлено: 18:21 15.06.2026)
В Хакасии при крушении паралета погиб пилот

В Хакасии пилот погиб при крушении паралета, пассажир в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе населенного пункта Мохов Усть-Абаканского района Республики Хакасия произошло падение паралета.
  • Пилот погиб, пассажир находится в тяжелом состоянии.
КРАСНОЯРСК, 15 июн – РИА Новости. Пилот погиб при крушении паралета в Хакасии, пассажир находится в тяжелом состоянии, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"В районе населенного пункта Мохов Усть-Абаканского района Республики Хакасия произошло падение паралета. В результате происшествия пилот получил травмы, несовместимые с жизнью, пассажир находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что Абаканская транспортная прокуратура организовала проверку по соблюдению требований воздушного законодательства и установлению причин падения паралета.
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ПроисшествияРеспублика ХакасияУсть-Абаканский районЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
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