Глава МИД Казахстана прокомментировал партнерство страны с Россией

"Сегодня, когда международная система переживает один из наиболее сложных и масштабных этапов трансформации, особую ценность приобретают надежные партнеры, способные смотреть за горизонт текущей конъюнктуры и совместно сформировать образ будущего", - заявил глава казахстанского МИД и отметил, что для Казахстана отношения с Российской Федерацией имеют особое, по-настоящему стратегическое значение.