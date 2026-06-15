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Глава МИД Казахстана прокомментировал партнерство страны с Россией - РИА Новости, 15.06.2026
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18:51 15.06.2026
Глава МИД Казахстана прокомментировал партнерство страны с Россией

Кошербаев назвал партнерство с Россией важнейшим элементом внешней политики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казахстан рассматривает партнерство с Россией как один из важнейших элементов своей внешней политики.
  • По словам Ермека Кошербаева, Казахстан и Россия за годы независимости сумели выстроить зрелую модель взаимодействия, основанную на равноправии и взаимном уважении.
  • Он подчеркнул, что фундамент сотрудничества Казахстана и России значительно глубже традиционного добрососедства и включает общую историю, многолетние человеческие связи и тесное переплетение экономик и культур.
АСТАНА, 15 июн - РИА Новости. Казахстан рассматривает партнерство с Россией как важнейший элемент внешней политики, заявил казахстанский министр иностранных дел Ермек Кошербаев.
"Казахстан последовательно проводит открытую, сбалансированную внешнюю политику, развивая конструктивные отношения со всеми государствами и регионами мира. Мы рассматриваем партнерство с Россией как один из важнейших элементов этой политики и как неотъемлемую часть более широкой задачи по укреплению международного сотрудничества, устойчивого развития и взаимосвязанности современного мира", - сказал Кошербаев на торжественном приеме в посольстве РФ в Астане по случаю Дня России.
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Кошербаев отметил, что за годы независимости Казахстан и Россия сумели выстроить зрелую модель взаимодействия, основанную в равноправии, взаимном уважении и ответственном учете национальных интересов друг друга.
"Сегодня, когда международная система переживает один из наиболее сложных и масштабных этапов трансформации, особую ценность приобретают надежные партнеры, способные смотреть за горизонт текущей конъюнктуры и совместно сформировать образ будущего", - заявил глава казахстанского МИД и отметил, что для Казахстана отношения с Российской Федерацией имеют особое, по-настоящему стратегическое значение.
Фундамент сотрудничества двух стран значительно глубже традиционного добрососедства, Казахстан и Россию объединяет общая история, многолетние человеческие связи, самая протяженная сухопутная граница в мире, тесное переплетение экономик и культур, подчеркнул Кошербаев.
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