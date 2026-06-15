"Усилить давление". Каллас устроила истерику из-за России

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"Сегодня мы одобрили очередной пакет санкций, чтобы усилить давление на Россию. <…> Параллельно ведется работа над более широким пакетом санкций. <…> Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы российской военной экономики", — говорится в ее заявлении, распространенном пресс-службой Европейской службы внешних действий.