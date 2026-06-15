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"Усилить давление". Каллас устроила истерику из-за России - РИА Новости, 15.06.2026
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17:49 15.06.2026 (обновлено: 17:50 15.06.2026)
"Усилить давление". Каллас устроила истерику из-за России

Каллас призвала ЕС разрушать российскую экономику по кирпичику

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что санкционная политика не смогла мгновенно сокрушить экономику России.
  • Брюссель одобрил очередной пакет санкций и ведет работу над более широким пакетом санкций для усиления давления на Россию.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что санкционная политика не смогла мгновенно сокрушить экономику России, из-за чего Брюссель должен действовать постепенно.
«

"Сегодня мы одобрили очередной пакет санкций, чтобы усилить давление на Россию. <…> Параллельно ведется работа над более широким пакетом санкций. <…> Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы российской военной экономики", — говорится в ее заявлении, распространенном пресс-службой Европейской службы внешних действий.

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Подобная риторика свидетельствует об изменении позиции Евросоюза. В 2022 году Брюссель ставил цель разорвать экономику страны "в клочья", а затем три года заявлял о нанесении ей "тяжелого ущерба".
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением. В Москве акцентировали внимание на том, что Западу не хватает мужества признать провал такой политики. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что подобные односторонние ограничения неэффективны.
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