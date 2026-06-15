Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что санкционная политика не смогла мгновенно сокрушить экономику России.
- Брюссель одобрил очередной пакет санкций и ведет работу над более широким пакетом санкций для усиления давления на Россию.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что санкционная политика не смогла мгновенно сокрушить экономику России, из-за чего Брюссель должен действовать постепенно.
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"Сегодня мы одобрили очередной пакет санкций, чтобы усилить давление на Россию. <…> Параллельно ведется работа над более широким пакетом санкций. <…> Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы российской военной экономики", — говорится в ее заявлении, распространенном пресс-службой Европейской службы внешних действий.
Подобная риторика свидетельствует об изменении позиции Евросоюза. В 2022 году Брюссель ставил цель разорвать экономику страны "в клочья", а затем три года заявлял о нанесении ей "тяжелого ущерба".
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением. В Москве акцентировали внимание на том, что Западу не хватает мужества признать провал такой политики. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что подобные односторонние ограничения неэффективны.