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ЕС готовит меры торговой поддержки для Армении, заявила Каллас - РИА Новости, 15.06.2026
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17:15 15.06.2026
ЕС готовит меры торговой поддержки для Армении, заявила Каллас

Каллас: Евросоюз готовит меры торговой поддержки для Армении

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз готовит пакет мер торгово-экономической поддержки для Армении.
  • Пакет экономической поддержки поможет Армении противостоять несправедливым торговым ограничениям.
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Евросоюз готовит пакет мер торгово-экономической поддержки для Армении, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания глав МИД стран ЕС, на котором в числе прочего обсуждалась ситуация в Армении.
"Мы говорили (с участием главы МИД Армении - ред.) не только о выборах, но и о том, что будет дальше… Сегодня министры обсудили, как мы можем еще больше укрепить устойчивость Армении и помочь ей в экономической диверсификации… ЕС уже работает над крупным пакетом экономической поддержки, который поможет Армении противостоять несправедливым торговым ограничениям", - сказала Каллас.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в начале июня, что премьер Армении Никол Пашинян использует Евразийский экономический союз, чтобы перейти в Европейский союз, пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС, в первую очередь - России.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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