ЕС готовит меры торговой поддержки для Армении, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Евросоюз готовит пакет мер торгово-экономической поддержки для Армении, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания глав МИД стран ЕС, на котором в числе прочего обсуждалась ситуация в Армении.