ЕС готовит меры торговой поддержки для Армении, заявила Каллас

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз готовит пакет мер торгово-экономической поддержки для Армении.
- Пакет экономической поддержки поможет Армении противостоять несправедливым торговым ограничениям.
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Евросоюз готовит пакет мер торгово-экономической поддержки для Армении, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания глав МИД стран ЕС, на котором в числе прочего обсуждалась ситуация в Армении.
"Мы говорили (с участием главы МИД Армении - ред.) не только о выборах, но и о том, что будет дальше… Сегодня министры обсудили, как мы можем еще больше укрепить устойчивость Армении и помочь ей в экономической диверсификации… ЕС уже работает над крупным пакетом экономической поддержки, который поможет Армении противостоять несправедливым торговым ограничениям", - сказала Каллас.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в начале июня, что премьер Армении Никол Пашинян использует Евразийский экономический союз, чтобы перейти в Европейский союз, пытается решить все свои проблемы за счет ЕАЭС, в первую очередь - России.