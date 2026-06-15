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Новое высказывание Каллас об Украине поразило Запад - РИА Новости, 15.06.2026
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16:22 15.06.2026 (обновлено: 23:39 15.06.2026)
Новое высказывание Каллас об Украине поразило Запад

Lidovky: заявление Каллас об Украине показывает отсутствие стратегии у Европы

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о роли Европы в конфликте на Украине показывает отсутствие стратегии у союза, пишет Lidovky.
  • Издание указывает, что Европа должна стремиться к дипломатическому решению конфликта и к тому, чтобы играть в этом процессе немаловажную роль.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас об Украине показывает отсутствие стратегии у союза, пишет Lidovky.

"Европа должна стремиться к дипломатическому решению конфликта и к тому, чтобы играть в этом процессе немаловажную роль. Того же, кстати, хочет и Украина. Но без переговоров с Москвой тут не обойтись, а с ней сейчас говорят только американцы", — подчеркивается в публикации.
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Вместо этого слышны лишь заявления Каллас о нежелании Европейского союза выступать "нейтральным посредником", потому что ЕС стоит откровенно на стороне Украины и защищает свои собственные интересы в области безопасности, указывается в статье.

"Этот вывод, пожалуй, подтверждает наблюдение британского издания The Economist, написавшего, что у Европы нет стратегии, которая включала бы нечто большее, чем просто выживание Украины", — заключает издание.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает за мирное разрешение ситуации на Украине, но с учетом сложившихся реалий и устранения первопричин конфликта.
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