- Пользователи соцсети X отреагировали на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о якобы атаке России на Киево-Печерскую лавру.
- Комментаторы выразили недовольство в адрес Зеленского и ЕС.
- Пользователи считают, что Евросоюз не должен быть военным агрессором, и призывают к переговорам о прекращении войны.
"Да ладно, хватит уже. Во-первых, украинцы устраивали танцевальные показы и кулинарные шоу на территории этого объекта всемирного наследия, а вы молчали. Во-вторых, в него попала ракета Patriot. Значит, это сделала Украина. Ваша чушь здесь бессильна", — отметил другой.
"Просто заткнись. Народ Европы устал от твоей чепухи. Чем скорее Россия освободит украинский народ от диктатора, коррумпированного режима и вербовщиков, тем лучше", — обрушился с критикой третий.
"Итак, ЕС, торговая организация европейских стран, нападает на Россию. Как это было решено демократическим путем нами, европейцами? Ни я, ни кто-либо другой никогда не голосовали за то, чтобы ЕС стал глупым военным агрессором. Соберитесь уже и начните переговоры о прекращении войны, это единственное, что вы можете и должны сделать", — заключили читатели.