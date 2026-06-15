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"Итак, ЕС, торговая организация европейских стран, нападает на Россию. Как это было решено демократическим путем нами, европейцами? Ни я, ни кто-либо другой никогда не голосовали за то, чтобы ЕС стал глупым военным агрессором. Соберитесь уже и начните переговоры о прекращении войны, это единственное, что вы можете и должны сделать", — заключили читатели.