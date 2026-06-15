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"Просто заткнись!" Дерзкая выходка Каллас в адрес России шокировала Запад - РИА Новости, 15.06.2026
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14:58 15.06.2026 (обновлено: 22:36 15.06.2026)

"Просто заткнись!" Дерзкая выходка Каллас в адрес России шокировала Запад

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X отреагировали на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о якобы атаке России на Киево-Печерскую лавру.
  • Комментаторы выразили недовольство в адрес Зеленского и ЕС.
  • Пользователи считают, что Евросоюз не должен быть военным агрессором, и призывают к переговорам о прекращении войны.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о якобы атаке России на Киево-Печерскую лавру.
«
"Даю Зеленскому еще месяц-два, прежде чем ЦРУ его уничтожит. Вот что происходит, когда ценный актив перестает быть полезным. Будьте начеку", — написал один комментатор.
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14 июня, 17:25
«

"Да ладно, хватит уже. Во-первых, украинцы устраивали танцевальные показы и кулинарные шоу на территории этого объекта всемирного наследия, а вы молчали. Во-вторых, в него попала ракета Patriot. Значит, это сделала Украина. Ваша чушь здесь бессильна", — отметил другой.

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"Просто заткнись. Народ Европы устал от твоей чепухи. Чем скорее Россия освободит украинский народ от диктатора, коррумпированного режима и вербовщиков, тем лучше", — обрушился с критикой третий.

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"Итак, ЕС, торговая организация европейских стран, нападает на Россию. Как это было решено демократическим путем нами, европейцами? Ни я, ни кто-либо другой никогда не голосовали за то, чтобы ЕС стал глупым военным агрессором. Соберитесь уже и начните переговоры о прекращении войны, это единственное, что вы можете и должны сделать", — заключили читатели.

Ранее сегодня в Минобороны России заявили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры поразила ракета американского ЗРК Patriot, у которой мог истечь срок годности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также отметила, что никого на Западе не волновало разграбление Киево-Печерской лавры при режиме Владимира Зеленского, но Россию мгновенно обвинили в якобы атаке на нее.
В начале июня представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев рассчитывает получить ракеты-перехватчики, в том числе для Patriot, с истекающим сроком годности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаКайя КалласВладимир ЗеленскийМария ЗахароваЕвросоюзЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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