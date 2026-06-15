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В Люксембурге обсудят положение главы евродипломатии Каллас, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2026
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11:33 15.06.2026
В Люксембурге обсудят положение главы евродипломатии Каллас, пишут СМИ

FT: Положение Каллас как главы дипломатии ЕС станет темой обсуждений СМИД ЕС

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Financial Times сообщило, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию европейской службы внешних связей из-за ее неэффективности и недовольства работой главы евродипломатии Каи Каллас.
  • На встрече в Люксембурге тема положения Каи Каллас и реформы европейской службы внешних связей будет неизбежно обсуждаться в кулуарных беседах, несмотря на то что реформа не стоит в повестке дня.
  • Глава евродипломатии заявила сотрудникам своего ведомства, что вопросу улучшения работы дипслужбы будет посвящена отдельная встреча на уровне министров в Дублине в сентябре.
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Положение Каи Каллас на фоне сообщений о неэффективности работы дипломатической службы Евросоюза, которую она возглавляет, станет темой кулуарных обсуждений представителей МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге, пишет издание Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.
Газета Financial Times сообщила 11 июня, что страны ЕС обдумывают полную реорганизацию европейской службы внешних связей из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой главы евродипломатии Каи Каллас. Сообщалось, что также рассматривался вариант лишения Каллас и ее ведомства полномочий.
"Хотя реформа европейской службы внешних связей не в сегодняшней повестке в Люксембурге, дипломаты сказали, что эта тема и роль Каллас будут неизбежно обсуждаться в кулуарных беседах", - пишет газета.
По информации издания, сама Каллас заявила сотрудникам своего ведомства, что вопросу улучшения работы дипслужбы будет посвящена отдельная встреча на уровне министров в Дублине в сентябре.
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