В Люксембурге обсудят положение главы евродипломатии Каллас, пишут СМИ

БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Положение Каи Каллас на фоне сообщений о неэффективности работы дипломатической службы Евросоюза, которую она возглавляет, станет темой кулуарных обсуждений представителей МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге, пишет издание Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.