В Калифорнии потерпел крушение стратегический бомбардировщик

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"B-52 Stratofortress ВВС США потерпел крушение вскоре после взлета на аэродроме Эдвардс в 11:20 (21:20 мск. — Прим. ред.) Экипажи экстренных служб немедленно прибыли на место", — говорится в публикации в соцсети X.