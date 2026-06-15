В Калифорнии потерпел крушение стратегический бомбардировщик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стратегический бомбардировщик США B-52 Stratofortress потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии.
- Экипажи экстренных служб немедленно прибыли на место происшествия.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии, сообщила база.
B-52H Stratofortress — американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров. Самолет способен нести ядерное оружие.
В условиях традиционного конфликта бомбардировщик может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях.
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