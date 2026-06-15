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В Калифорнии потерпел крушение стратегический бомбардировщик - РИА Новости, 15.06.2026
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22:25 15.06.2026 (обновлено: 22:44 15.06.2026)
В Калифорнии потерпел крушение стратегический бомбардировщик

В Калифорнии потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress

© Фото : US Army / Sgt. Paige BehringerСтратегический американский бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Стратегический американский бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : US Army / Sgt. Paige Behringer
Стратегический американский бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стратегический бомбардировщик США B-52 Stratofortress потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии.
  • Экипажи экстренных служб немедленно прибыли на место происшествия.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии, сообщила база.
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"B-52 Stratofortress ВВС США потерпел крушение вскоре после взлета на аэродроме Эдвардс в 11:20 (21:20 мск. — Прим. ред.) Экипажи экстренных служб немедленно прибыли на место", — говорится в публикации в соцсети X.

B-52H Stratofortress — американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров. Самолет способен нести ядерное оружие.
В условиях традиционного конфликта бомбардировщик может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях.
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