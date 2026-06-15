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Кадыров сообщил о ликвидации штурмовой группы и системы Starlink ВСУ - РИА Новости, 15.06.2026
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18:18 15.06.2026 (обновлено: 18:19 15.06.2026)
Кадыров сообщил о ликвидации штурмовой группы и системы Starlink ВСУ

Кадыров сообщил о ликвидации штурмовой группы и системы Starlink ВСУ в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В зоне СВО была ликвидирована штурмовая группа ВСУ, расчет операторов вражеских БПЛА и система спутниковой связи Starlink.
  • Боевую операцию провели военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» МО РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР и во взаимодействии с 26-м отдельным отрядом спецназа, 82-м мотострелковым полком и 15-й отдельной ротой спецназа.
  • Кадыров отметил слаженные действия и эффективность работы всех подразделений, участвовавших в операции.
ГРОЗНЫЙ, 15 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в зоне СВО штурмовой группы ВСУ, расчета операторов вражеских БПЛА и системы спутниковой связи Starlink.
"Благодаря слаженным действиям наших бойцов удалось обнаружить и нейтрализовать штурмовую группу ВСУ, расчет операторов вражеских БПЛА, систему спутниковой связи "Старлинк", а также укрепление нацистов на территории частной застройки", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава республики уточнил, что боевую операцию против украинских боевиков провели личный состав батальона "Запад-Ахмат" МО РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР и во взаимодействии с 26-м отдельным отрядом спецназа (ООСПН), 82-м мотострелковым полком (МСП) и 15-й отдельной ротой спецназа (ОРСПН).
"Отлично отработали буквально все - от операторов аэроразведки до расчетов ударных БПЛА, которые точными сбросами и ударами FPV-дронов уничтожали цели и пресекли попытку врага реализовать свои планы", - подчеркнул Кадыров.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурчалоевский районРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
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