Кадыров сообщил о ликвидации штурмовой группы и системы Starlink ВСУ

ГРОЗНЫЙ, 15 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в зоне СВО штурмовой группы ВСУ, расчета операторов вражеских БПЛА и системы спутниковой связи Starlink.

"Отлично отработали буквально все - от операторов аэроразведки до расчетов ударных БПЛА, которые точными сбросами и ударами FPV-дронов уничтожали цели и пресекли попытку врага реализовать свои планы", - подчеркнул Кадыров.