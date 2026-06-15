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"Амур" продлил контракт с Юртайкиным - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Хоккей
 
11:26 15.06.2026 (обновлено: 11:29 15.06.2026)
"Амур" продлил контракт с Юртайкиным

"Амур" продлил контракт с нападающим Юртайкиным на год

© Фото : Пресс-служба ХК "Амур"Хоккеисты "Амура"
Хоккеисты Амура - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Амур"
Хоккеисты "Амура". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хабаровский "Амур" подписал новое однолетнее соглашение с нападающим Данилом Юртайкиным.
  • Генеральный менеджер "Амура" Никита Точицкий отметил, что Данил — креативный игрок, который может принести команде много пользы, и выразил уверенность в улучшении его игры в новом сезоне.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" подписал новое однолетнее соглашение с нападающим Данилом Юртайкиным, сообщается в Telegram-канале.
Спортсмен перешел в "Амур" в январе в результате обмена с нижнекамским "Нефтехимиком".
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"Данил - креативный праворукий нападающий, который может принести команде много пользы. В прошлом сезоне, после обмена, его адаптация немного затянулась. Но к концу чемпионата он разыгрался, мы общались с Данилом, он сам понимает, как стать лучше в новом сезоне, и озвучил нам желание остаться в клубе. Ну а мы нашли параметры сделки, которые устроили и клуб, и самого игрока", - заявил генеральный менеджер "Амура" Никита Точицкий.
Юртайкину 28 лет, он выступал за "Амур" в сезоне-2017/18. Также Юртайкин играл за ярославский "Локомотив", столичный ЦСКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина, челябинский "Трактор" и тольяттинскую "Ладу". На его счету 275 матчей в КХЛ и 116 набранных очков (44 шайбы + 72 передачи). В сезоне-2019/20 Юртайкин провел четыре матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Сан-Хосе Шаркс".
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ХоккейСпортНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026Локомотив (Ярославль)НефтехимикАмурДанил ЮртайкинНикита Точицкий
 
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