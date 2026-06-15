"Амур" продлил контракт с Юртайкиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хабаровский "Амур" подписал новое однолетнее соглашение с нападающим Данилом Юртайкиным.
- Генеральный менеджер "Амура" Никита Точицкий отметил, что Данил — креативный игрок, который может принести команде много пользы, и выразил уверенность в улучшении его игры в новом сезоне.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" подписал новое однолетнее соглашение с нападающим Данилом Юртайкиным, сообщается в Telegram-канале.
Спортсмен перешел в "Амур" в январе в результате обмена с нижнекамским "Нефтехимиком".
"Данил - креативный праворукий нападающий, который может принести команде много пользы. В прошлом сезоне, после обмена, его адаптация немного затянулась. Но к концу чемпионата он разыгрался, мы общались с Данилом, он сам понимает, как стать лучше в новом сезоне, и озвучил нам желание остаться в клубе. Ну а мы нашли параметры сделки, которые устроили и клуб, и самого игрока", - заявил генеральный менеджер "Амура" Никита Точицкий.
Юртайкину 28 лет, он выступал за "Амур" в сезоне-2017/18. Также Юртайкин играл за ярославский "Локомотив", столичный ЦСКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина, челябинский "Трактор" и тольяттинскую "Ладу". На его счету 275 матчей в КХЛ и 116 набранных очков (44 шайбы + 72 передачи). В сезоне-2019/20 Юртайкин провел четыре матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Сан-Хосе Шаркс".
ЦСКА обменял Абрамова в "Амур"
10 июня, 17:30