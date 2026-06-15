Израиль продлил особый режим безопасности в тылу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Израиля одобрили продление особого режима безопасности в тылу.
- Особый режим будет продлен до 30 июня, несмотря на снижение напряженности на Ближнем Востоке.
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Власти Израиля одобрили продление особого режима безопасности в тылу до 30 июня, несмотря на снижение напряженности на Ближнем Востоке в связи с анонсированным подписанием соглашения между США и Ираном, сообщил в понедельник израильской портал Ynet.
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"Правительство... одобрило продление особого положения внутри страны с сегодняшнего дня до 30 июня", - говорится в публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. По словам главы МИД Ирана, меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.