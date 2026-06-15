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Израиль продлил особый режим безопасности в тылу - РИА Новости, 15.06.2026
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11:23 15.06.2026
Израиль продлил особый режим безопасности в тылу

Ynet: власти Израиля продлили режим безопасности в тылу до 30 июня

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Израиля одобрили продление особого режима безопасности в тылу.
  • Особый режим будет продлен до 30 июня, несмотря на снижение напряженности на Ближнем Востоке.
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Власти Израиля одобрили продление особого режима безопасности в тылу до 30 июня, несмотря на снижение напряженности на Ближнем Востоке в связи с анонсированным подписанием соглашения между США и Ираном, сообщил в понедельник израильской портал Ynet.
«
"Правительство... одобрило продление особого положения внутри страны с сегодняшнего дня до 30 июня", - говорится в публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. По словам главы МИД Ирана, меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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В миреИранСШАИзраильДональд ТрампКазем Гариб-Абади
 
 
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