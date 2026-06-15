Минобороны Израиля пригрозило Ирану ударом "всей мощью"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац предостерег Иран от атак на еврейское государство из-за событий, связанных с продолжением операции против движения "Хезболлах" в Ливане.

Ранее в июне Иран нанес ракетный удар по территории Израиля, заявив, что это стало ответом на действия израильской армии в Ливане.