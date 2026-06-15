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Минобороны Израиля пригрозило Ирану ударом "всей мощью" - РИА Новости, 15.06.2026
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11:04 15.06.2026
Минобороны Израиля пригрозило Ирану ударом "всей мощью"

Глава МО Израиля Исраэль Кац предостерег Иран от атак, связанных с Ливаном

© Фото : public domainМинистерство обороны Израиля
Министерство обороны Израиля - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : public domain
Министерство обороны Израиля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Израиля Исраэль Кац предостерег Иран от атак на еврейское государство из-за событий, связанных с продолжением операции против движения «Хезболлах» в Ливане.
  • Иран ранее нанес ракетный удар по территории Израиля, заявив, что это стало ответом на действия израильской армии в Ливане.
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац предостерег Иран от атак на еврейское государство из-за событий, связанных с продолжением операции против движения "Хезболлах" в Ливане.
"Если Иран атакует Израиль из-за событий в Ливане, мы нанесем по нему удар всей мощью и наглядно продемонстрируем разницу в наших возможностях", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба министерства обороны.
Ранее в июне Иран нанес ракетный удар по территории Израиля, заявив, что это стало ответом на действия израильской армии в Ливане.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. По словам главы МИД Ирана, меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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В миреИранЛиванИзраильИсраэль КацДональд ТрампКазем Гариб-АбадиХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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