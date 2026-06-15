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Умерла актриса из сериала "Клюквенный щербет" Эдже Иртем - РИА Новости, 15.06.2026
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Шоубиз
 
16:41 15.06.2026
Умерла актриса из сериала "Клюквенный щербет" Эдже Иртем

Актриса из сериала "Клюквенный щербет" Эдже Иртем умерла в возрасте 35 лет

© Фото : @irtemeceТурецкая актриса Эдже Иртем
Турецкая актриса Эдже Иртем - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : @irtemece
Турецкая актриса Эдже Иртем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкая актриса Эдже Иртем, известная по роли Ишыл в сериале "Клюквенный щербет", умерла в возрасте 35 лет.
  • По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
  • Утром Иртем почувствовала себя плохо у себя дома, но прибывшие медики не смогли ее спасти.
АНКАРА, 15 июн - РИА Новости. Турецкая актриса Эдже Иртем, известная российским зрителям по роли Ишыл в популярном сериале "Клюквенный щербет", скончалась в возрасте 35 лет, сообщает газета Milliyet.
«
"Моя доверительница Эдже Иртем сегодня около 12.00 скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Расследование продолжается. Окончательные выводы будут сделаны после публикации результатов вскрытия", — говорится в заявлении адвоката актрисы Угура Геккоюна.
По данным издания, утром Иртем почувствовала себя плохо у себя дома. В момент происшествия рядом с ней находилась мать. Прибывшие медики оказали актрисе необходимую помощь, однако спасти ее не удалось.
Сообщается, что за день до смерти Иртем отметила день рождения и поблагодарила поклонников в социальных сетях за поздравления и поддержку.
Заявление о смерти актрисы также распространило представлявшее ее интересы агентство. В нем отмечается, что точная причина смерти будет установлена после завершения судебно-медицинской экспертизы.
Иртем родилась 14 июня 1991 года в Сивасе. В 2014 году окончила факультет оперного искусства университета Яшара, где во время обучения сотрудничала с известными турецкими и зарубежными исполнителями. Широкую известность актрисе принесла роль Ишыл в сериале "Клюквенный щербет", который пользовался популярностью как в Турции, так и за ее пределами.
 
ШоубизСивас (провинция)ТурциясериалыЭдже Иртем (актриса)
 
 
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