Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкая актриса Эдже Иртем, известная по роли Ишыл в сериале "Клюквенный щербет", умерла в возрасте 35 лет.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Утром Иртем почувствовала себя плохо у себя дома, но прибывшие медики не смогли ее спасти.

АНКАРА, 15 июн - РИА Новости. Турецкая актриса Эдже Иртем, известная российским зрителям по роли Ишыл в популярном сериале "Клюквенный щербет", скончалась в возрасте 35 лет, сообщает газета Milliyet.

« "Моя доверительница Эдже Иртем сегодня около 12.00 скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Расследование продолжается. Окончательные выводы будут сделаны после публикации результатов вскрытия", — говорится в заявлении адвоката актрисы Угура Геккоюна.

По данным издания, утром Иртем почувствовала себя плохо у себя дома. В момент происшествия рядом с ней находилась мать. Прибывшие медики оказали актрисе необходимую помощь, однако спасти ее не удалось.

Сообщается, что за день до смерти Иртем отметила день рождения и поблагодарила поклонников в социальных сетях за поздравления и поддержку.

Заявление о смерти актрисы также распространило представлявшее ее интересы агентство. В нем отмечается, что точная причина смерти будет установлена после завершения судебно-медицинской экспертизы.