Главы делегаций Ирана и США могут провести встречу в Женеве 19 июня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главы делегаций Ирана и США могут провести встречу в пятницу.
- Иран и США завершили работу над меморандумом, который предполагает завершение военных действий на всех фронтах и должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Главы делегаций Ирана и США могут провести встречу в пятницу, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Вероятно, в пятницу в Швейцарии состоится встреча глав делегаций и будет подписано соглашение. После пройдет первый раунд следующего этапа переговоров", - сказал Аракчи, чьи слова приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Он не уточнил, кто будет представлять стороны, однако иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Во время переговоров в Исламабаде в апреле американскую сторону возглавлял вице-президент США Джей Ди Вэнс.