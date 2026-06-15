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Главы делегаций Ирана и США могут провести встречу в Женеве 19 июня - РИА Новости, 15.06.2026
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18:36 15.06.2026 (обновлено: 18:37 15.06.2026)
Главы делегаций Ирана и США могут провести встречу в Женеве 19 июня

Аракчи: главы делегаций Ирана и США, вероятно, проведут 19 июня встречу в Женеве

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главы делегаций Ирана и США могут провести встречу в пятницу.
  • Иран и США завершили работу над меморандумом, который предполагает завершение военных действий на всех фронтах и должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Главы делегаций Ирана и США могут провести встречу в пятницу, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как отмечала иранская сторона, меморандум подразумевает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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"Вероятно, в пятницу в Швейцарии состоится встреча глав делегаций и будет подписано соглашение. После пройдет первый раунд следующего этапа переговоров", - сказал Аракчи, чьи слова приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Он не уточнил, кто будет представлять стороны, однако иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Во время переговоров в Исламабаде в апреле американскую сторону возглавлял вице-президент США Джей Ди Вэнс.
После подписания меморандума, как отмечало министерство иностранных дел Ирана, Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней провести переговоры для выработки окончательного соглашения, результатом которого должно стать решение иранской ядерной проблемы и снятие санкций США.
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