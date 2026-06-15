США отказали во въезде представителям сборной Ирана из-за связей с КСИР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти США отказали в пересечении границы некоторым официальным представителям футбольной сборной Ирана, усмотрев у них связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
- Вашингтон одобрил получение виз для игроков и тренерского состава иранской команды, но на их пребывание в США наложат ограничения.
- Команде разрешат приехать за день до матча и уехать вечером в день матча.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Власти Соединенных Штатов отказали в пересечении границы некоторым представителям футбольной сборной Ирана, усмотрев у них якобы связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) страны, заявил глава рабочей группы Белого дома по подготовке чемпионата мира Эндрю Джулиани.
"Что ж, послушайте, госсекретарь (США Марко - ред.) Рубио очень четко сказал, что никто, имеющий прямые связи с КСИР, не сможет приехать в Соединенные Штаты Америки, и мы не допустим, чтобы чемпионат мира стал причиной, по которой они смогут приехать", - сказал Джулиани в интервью телеканалу CNBC, комментируя сообщения о том, что США не пустили в страну некоторых официальных представителей иранской сборной.
При этом он отметил, что Вашингтон одобрил получение виз для игроков и тренерского состава иранской команды, однако на их пребывание в Штатах будут наложены ограничения.
"Команде будет разрешено приехать за день до матча. А после самого матча ее попросят уехать, то есть вечером в день матча", - добавил американский чиновник.
Ранее в июне иранские СМИ сообщали, что нескольким членам иранской делегации на чемпионат, в том числе представителям тренерского штаба, было отказано в выдаче американских виз.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле - против команды Египта (26 июня). При этом после всех игр им придется немедленно возвращаться на свою тренировочную базу в Мексике.