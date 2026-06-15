Краткий пересказ от РИА ИИ Власти США отказали в пересечении границы некоторым официальным представителям футбольной сборной Ирана, усмотрев у них связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Вашингтон одобрил получение виз для игроков и тренерского состава иранской команды, но на их пребывание в США наложат ограничения.

Команде разрешат приехать за день до матча и уехать вечером в день матча.

ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Власти Соединенных Штатов отказали в пересечении границы некоторым представителям футбольной сборной Ирана, усмотрев у них якобы связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) страны, заявил глава рабочей группы Белого дома по подготовке чемпионата мира Эндрю Джулиани.

Канаде и Чемпионат мира по футболу проходит в США Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд.

"Что ж, послушайте, госсекретарь (США Марко - ред.) Рубио очень четко сказал, что никто, имеющий прямые связи с КСИР, не сможет приехать в Соединенные Штаты Америки, и мы не допустим, чтобы чемпионат мира стал причиной, по которой они смогут приехать", - сказал Джулиани в интервью телеканалу CNBC, комментируя сообщения о том, что США не пустили в страну некоторых официальных представителей иранской сборной.

При этом он отметил, что Вашингтон одобрил получение виз для игроков и тренерского состава иранской команды, однако на их пребывание в Штатах будут наложены ограничения.

"Команде будет разрешено приехать за день до матча. А после самого матча ее попросят уехать, то есть вечером в день матча", - добавил американский чиновник.

Ранее в июне иранские СМИ сообщали, что нескольким членам иранской делегации на чемпионат, в том числе представителям тренерского штаба, было отказано в выдаче американских виз.