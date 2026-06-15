МИД Швейцарии подтвердил подписание меморандума США и Ирана в конце недели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Швейцарии подтвердил подписание меморандума между США и Ираном в стране в конце недели.
- Швейцария предлагает свои добрые услуги для поддержки дипломатического процесса, который может способствовать региональной стабильности.
ЖЕНЕВА, 15 июн - РИА Новости. В МИД Швейцарии подтвердили РИА Новости подписание меморандума США и Ирана в стране в конце недели, но не стали разглашать детали церемонии.
"Роль Швейцарии заключается в содействии: она предлагает свои добрые услуги для поддержки дипломатического процесса, который может способствовать региональной стабильности", - заявил РИА Новости официальный представитель МИД конфедерации Николя Бидо на просьбу подтвердить, что церемония состоится, и указать, какую роль сыграет конфедерация.
"На данном этапе мы не можем предоставить дополнительную информацию о месте, времени или формате церемонии", - указал он.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. По словам главы МИД Ирана, меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.