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МИД Швейцарии подтвердил подписание меморандума США и Ирана в конце недели - РИА Новости, 15.06.2026
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15:57 15.06.2026 (обновлено: 16:04 15.06.2026)
МИД Швейцарии подтвердил подписание меморандума США и Ирана в конце недели

РИА Новости: МИД Швейцарии подтвердил подписание меморандума США и Ирана

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Швейцарии подтвердил подписание меморандума между США и Ираном в стране в конце недели.
  • Швейцария предлагает свои добрые услуги для поддержки дипломатического процесса, который может способствовать региональной стабильности.
ЖЕНЕВА, 15 июн - РИА Новости. В МИД Швейцарии подтвердили РИА Новости подписание меморандума США и Ирана в стране в конце недели, но не стали разглашать детали церемонии.
"Роль Швейцарии заключается в содействии: она предлагает свои добрые услуги для поддержки дипломатического процесса, который может способствовать региональной стабильности", - заявил РИА Новости официальный представитель МИД конфедерации Николя Бидо на просьбу подтвердить, что церемония состоится, и указать, какую роль сыграет конфедерация.
"На данном этапе мы не можем предоставить дополнительную информацию о месте, времени или формате церемонии", - указал он.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. По словам главы МИД Ирана, меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
Берн - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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Вчера, 15:57
 
В миреШвейцарияСШАИранДональд ТрампКазем Гариб-АбадиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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