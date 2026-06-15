МИД Швейцарии подтвердил подписание меморандума США и Ирана в конце недели

ЖЕНЕВА, 15 июн - РИА Новости. В МИД Швейцарии подтвердили РИА Новости подписание меморандума США и Ирана в стране в конце недели, но не стали разглашать детали церемонии.

"На данном этапе мы не можем предоставить дополнительную информацию о месте, времени или формате церемонии", - указал он.