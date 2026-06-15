Иран по договору с США обязуется обеспечить безопасное судоходство в Ормузе

ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран в соответствии с планируемым к подписанию меморандумом с США обязуется обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе и планирует брать плату за оказание сопутствующих услуг, но не пошлины за проход судов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Он подчеркнул, что Иран не стремится получать пошлины за судоходство, однако будет взимать плату за услуги, охрану окружающей среды и страхование, которые он совместно с Оманом будет предоставлять судам. При этом Багаи отметил, что этот вопрос будет еще проработан.