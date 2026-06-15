Рейтинг@Mail.ru
Иран по договору с США обязуется обеспечить безопасное судоходство в Ормузе - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 15.06.2026
Иран по договору с США обязуется обеспечить безопасное судоходство в Ормузе

Багаи: Иран по договору с США будет обязан обеспечить судоходство в Ормузе

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран в соответствии с планируемым к подписанию меморандумом с США обязуется обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе.
  • Иран не будет взимать пошлины за проход судов, но планирует брать плату за услуги, охрану окружающей среды и страхование.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран в соответствии с планируемым к подписанию меморандумом с США обязуется обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе и планирует брать плату за оказание сопутствующих услуг, но не пошлины за проход судов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"В соответствии с меморандумом Иран как прибрежное государство в сотрудничестве с Оманом должен будет обеспечить безопасность судов и безопасное судоходство через стратегически важный маршрут", - сказал Багаи в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что Иран не стремится получать пошлины за судоходство, однако будет взимать плату за услуги, охрану окружающей среды и страхование, которые он совместно с Оманом будет предоставлять судам. При этом Багаи отметил, что этот вопрос будет еще проработан.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
МИД Ирана рассказал о содержании соглашения с США
Вчера, 15:22
 
В миреИранОманСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала