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СМИ: Иран 60 дней не будет брать плату за проход через Ормузский пролив - РИА Новости, 15.06.2026
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12:37 15.06.2026
СМИ: Иран 60 дней не будет брать плату за проход через Ормузский пролив

Fars: Иран 60 дней не будет взимать плату за проход судов через Ормузский пролив

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран не будет взимать плату за предоставление услуг судам, проходящим через Ормузский пролив, в течение 60 дней.
  • По истечении этого срока Тегеран намерен извлекать финансовую выгоду от прохода судов по Ормузу, предоставляя услуги в сфере безопасности и страхования.
  • Из текста ирано-американского меморандума следует, что судоходство в проливе будет регулироваться Ираном и Оманом.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран не будет взимать плату за предоставление услуг судам, проходящим через Ормузский пролив в течение 60 дней, но по истечении срока намерен это сделать, утверждает иранское агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник.
"Иран будет пропускать суда без взимания платы (через Ормузский пролив - ред.) только в течение 60 дней", - говорится в сообщении.
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Агентство отмечает, что по истечении 60-дневного периода Тегеран намерен извлекать финансовую выгоду от прохода судов по Ормузу, предоставляя услуги в сфере безопасности, судоходства и страхования. Однако Fars не уточнило, с какого момента это правило начнет действовать.
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"То есть США согласились с самой концепцией взимания платы", - отметило иранское СМИ.
По данным агентства, из текста ирано-американского меморандума следует, что судоходство в Ормузском проливе будет регулироваться Ираном и Оманом.
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