СМИ: Иран 60 дней не будет брать плату за проход через Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран не будет взимать плату за предоставление услуг судам, проходящим через Ормузский пролив, в течение 60 дней.
- По истечении этого срока Тегеран намерен извлекать финансовую выгоду от прохода судов по Ормузу, предоставляя услуги в сфере безопасности и страхования.
- Из текста ирано-американского меморандума следует, что судоходство в проливе будет регулироваться Ираном и Оманом.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран не будет взимать плату за предоставление услуг судам, проходящим через Ормузский пролив в течение 60 дней, но по истечении срока намерен это сделать, утверждает иранское агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник.
"Иран будет пропускать суда без взимания платы (через Ормузский пролив - ред.) только в течение 60 дней", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что по истечении 60-дневного периода Тегеран намерен извлекать финансовую выгоду от прохода судов по Ормузу, предоставляя услуги в сфере безопасности, судоходства и страхования. Однако Fars не уточнило, с какого момента это правило начнет действовать.
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"То есть США согласились с самой концепцией взимания платы", - отметило иранское СМИ.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. По словам главы МИД Ирана, меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.