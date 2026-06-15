США обязуются разморозить 24 миллиарда долларов из активов Ирана, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США обязуются разморозить 24 миллиарда долларов из иранских зарубежных активов.
- Половина из этих средств должна быть возвращена Ирану до подписания меморандума о взаимопонимании между странами.
ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. США обязуются разморозить 24 миллиарда долларов из иранских зарубежных активов, половина должна быть возвращена Ирану до подписания меморандума о взаимопонимании между странами, передает иранское агентство Mehr cо ссылкой на проект меморандума.
"Должны быть разморожены 24 миллиарда долларов из иранских активов в течение 60-дневного периода заключительных переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров", - цитирует Mehr текст проекта меморандума.
При этом начало 60-дневных переговоров стартует после подписания меморандума между странами в пятницу, 19 июня.
Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу, 19 июня в Швейцарии.