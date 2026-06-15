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США обязуются разморозить 24 миллиарда долларов из активов Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2026
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02:15 15.06.2026
США обязуются разморозить 24 миллиарда долларов из активов Ирана, пишут СМИ

Mehr: меморандум с США предусматривает разморозку 24 миллиардов долларов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США обязуются разморозить 24 миллиарда долларов из иранских зарубежных активов.
  • Половина из этих средств должна быть возвращена Ирану до подписания меморандума о взаимопонимании между странами.
ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. США обязуются разморозить 24 миллиарда долларов из иранских зарубежных активов, половина должна быть возвращена Ирану до подписания меморандума о взаимопонимании между странами, передает иранское агентство Mehr cо ссылкой на проект меморандума.
"Должны быть разморожены 24 миллиарда долларов из иранских активов в течение 60-дневного периода заключительных переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров", - цитирует Mehr текст проекта меморандума.
При этом начало 60-дневных переговоров стартует после подписания меморандума между странами в пятницу, 19 июня.
Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу, 19 июня в Швейцарии.
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