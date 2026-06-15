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США предоставят Ирану проект восстановления экономики, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2026
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02:05 15.06.2026 (обновлено: 02:25 15.06.2026)
США предоставят Ирану проект восстановления экономики, пишут СМИ

Mehr: США предоставят Ирану проект восстановления на 300 миллиардов долларов

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и их союзники должны предоставить Ирану проект восстановления экономики исламской республики, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.
  • Сумма проекта восстановления Ирана должна составить не менее 300 миллиардов долларов.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. США и их союзники должны предоставить Ирану проект восстановления экономики исламской республики на сумму не менее 300 миллиардов долларов, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.
Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии.
"США и их союзники обуются предоставить проекты по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов", - цитирует Mehr текст проекта меморандума.
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