США предоставят Ирану проект восстановления экономики, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США и их союзники должны предоставить Ирану проект восстановления экономики исламской республики, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.
- Сумма проекта восстановления Ирана должна составить не менее 300 миллиардов долларов.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. США и их союзники должны предоставить Ирану проект восстановления экономики исламской республики на сумму не менее 300 миллиардов долларов, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.
Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии.
"США и их союзники обуются предоставить проекты по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов", - цитирует Mehr текст проекта меморандума.