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Песню на слова Захаровой спели на празднике России в Индонезии - РИА Новости, 15.06.2026
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04:48 15.06.2026
Песню на слова Захаровой спели на празднике России в Индонезии

На праздновании Дня России в Индонезии прозвучала песня «Взлетаем на грозу»

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкВид на город Джакарта с самой высокой точки национального памятника "Монас" на площади Мердека
Вид на город Джакарта с самой высокой точки национального памятника Монас на площади Мердека - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Вид на город Джакарта с самой высокой точки национального памятника "Монас" на площади Мердека. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новая песня «Взлетаем на грозу» на слова Марии Захаровой и музыку Максима Фадеева прозвучала на праздновании Дня России в Индонезии.
  • Премьерная песня прозвучала 12 июня на молодежном фестивале «ТопФест» в Москве, ее исполнил Роман Михраби.
  • Празднование Дня России в Индонезии включало конкурсы, «Русский квест» и завершилось дымовым шоу в цветах российского триколора.
ДЖАКАРТА, 15 июн — РИА Новости. Новая песня "Взлетаем на грозу" на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой и музыку композитора Максима Фадеева прозвучала на масштабном праздновании Дня России в Индонезии, которое собрало около 1,5 тысячи человек, сообщил РИА Новости директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов.
Премьера композиции "Взлетаем на грозу" состоялась 12 июня на молодежном фестивале "ТопФест" в Москве. Песню исполнил артист Роман Михраби.
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"Мы стараемся знакомить индонезийскую аудиторию не только с русской культурой и традициями, но и с современной российской музыкой. Во время праздника звучали как новые композиции, в том числе песня "Взлетаем на грозу" на стихи Марии Захаровой и музыку Максима Фадеева, так и уже известные в Индонезии российские хиты", — рассказал Шиликов.
По его словам, среди российских песен, которые сегодня пользуются популярностью у индонезийской аудитории, - вирусный хит Кати Лель "Мой мармеладный", песня "Матушка" в исполнении Татьяны Куртуковой и композиция "Одного" того же автора.
Праздник прошел в парке Джатинангор в провинции Западная Ява, где расположены объекты, вдохновленные Московским Кремлем и собором Василия Блаженного.
В программу также вошли конкурсы и "Русский квест", посвященный истории и культуре России. Завершилось празднование масштабным дымовым шоу в цветах российского триколора.
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РоссияИндонезияДжакартаМария ЗахароваМаксим ФадеевКатя Лель
 
 
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