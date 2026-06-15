Песню на слова Захаровой спели на празднике России в Индонезии

ДЖАКАРТА, 15 июн — РИА Новости. Новая песня "Взлетаем на грозу" на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой и музыку композитора Максима Фадеева прозвучала на масштабном праздновании Дня России в Индонезии, которое собрало около 1,5 тысячи человек, сообщил РИА Новости директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов.