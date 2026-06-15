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Хинштейн пообещал наказать курского чиновника за фразу "Пошел вон" - РИА Новости, 15.06.2026
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13:16 15.06.2026 (обновлено: 13:28 15.06.2026)
Хинштейн пообещал наказать курского чиновника за фразу "Пошел вон"

Хинштейн пообещал наказать замглавы Льговского района за фразу «Пошел вон»

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель главы Льговского района Павел Вертиков в ходе онлайн-трансляции заседания правительства Курской области произнес фразу "Пошел вон".
  • Губернатор Александр Хинштейн назвал поведение Вертикова недопустимым и заявил, что подобное подрывает доверие людей к системе власти.
  • Он пообещал поставить вопрос о наказании Вертикова.
КУРСК, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал наказать заместителя главы Льговского района Павла Вертикова, который в ходе трансляции заседания регионального правительства выразился фразой "Пошел вон", назвав его поведение недопустимым и подрывающим доверие людей к системе власти.
В понедельник к трансляции проходившего в онлайн-режиме оперативного заседания правительства Курской области подключился заместитель главы Льговского района Вертиков, который в прямом эфире выразился фразой "Пошел вон".
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"Что-то не то у нас происходит на обратной связи... Эмоциональная фраза прозвучала именно из студии Льговского района... Эта фраза, услышанная в эфире, она кому адресована?.. Меня, а также жителей Курской области интересует, кому адресовано?" – сказал Хинштейн.
Вертиков пояснил, что он занимался налаживанием интернет-соединения, а фраза была произнесена в частной беседе в сотрудником.
«
"Когда вы находитесь на обратной связи во время заседания правительства, вы никакие текущие ситуации с сотрудниками не должны обсуждать, а тем более не должны обсуждать такими формулировками", – сказал Хинштейн.
Глава региона отметил, что подобного рода "инциденты" подрывают доверие людей к системе власти и показывают низкий уровень культуры.
«
"Я приношу извинение нашим жителям за невоспитанность руководителей отдельных муниципальных образований и всем главам еще раз довожу о недопустимости подобного рода поведения, подобного рода высказываний в любой форме... С главой района... находящимся в отпуске, мы свяжемся. Я буду ставить вопрос о том, чтобы вас наказали", – добавил губернатор.
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Курская областьЛьговский районАлександр ХинштейнРоссия
 
 
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