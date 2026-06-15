Хинштейн пообещал наказать курского чиновника за фразу "Пошел вон"

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"Я приношу извинение нашим жителям за невоспитанность руководителей отдельных муниципальных образований и всем главам еще раз довожу о недопустимости подобного рода поведения, подобного рода высказываний в любой форме... С главой района... находящимся в отпуске, мы свяжемся. Я буду ставить вопрос о том, чтобы вас наказали", – добавил губернатор.