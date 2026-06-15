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Жители Харькова раскритиковали акцию мэра в художественном музее - РИА Новости, 15.06.2026
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06:39 15.06.2026
Жители Харькова раскритиковали акцию мэра в художественном музее

В Харькове не оценили пиар-акцию мэра, выносившего картины из музея

© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Харьковчане негативно отреагировали на пиар-акцию мэра Игоря Терехова, который лично участвовал в выносе картин из местного художественного музея под предлогом угрозы пожара.
  • Действия мэра могут быть связаны с расследованием исчезновения музейных ценностей.
  • Пиар-акцию мэр мог организовать по личной просьбе бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова, против которого ведется расследование по факту незаконного присвоения произведений искусства.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Харьковчане негативно отреагировали на пиар-акцию мэра Игоря Терехова, который лично участвовал в выносе картин из местного художественного музея под предлогом угрозы пожара, действия градоначальника могут быть связаны с расследованием исчезновения музейных ценностей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Харькове местные жители не оценили пиар мэра города Игоря Терехова, который лично начал выносить картины из местного художественного музея из-за угрозы пожара", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, проведение данной акции может быть связано с расследованием обстоятельств исчезновения музейных ценностей.
"По имеющейся у нас информации, эту акцию харьковский градоначальник организовал по личной просьбе бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова, против которого ведется расследование по факту незаконного присвоения произведений искусства, в том числе из музея Харькова, где значительная часть картин в 2022 году была заменена по его приказу на копии", - отметил он.
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