Жители Харькова раскритиковали акцию мэра в художественном музее

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Харьковчане негативно отреагировали на пиар-акцию мэра Игоря Терехова, который лично участвовал в выносе картин из местного художественного музея под предлогом угрозы пожара, действия градоначальника могут быть связаны с расследованием исчезновения музейных ценностей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.