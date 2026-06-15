Жители Харькова раскритиковали акцию мэра в художественном музее

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Харьковчане негативно отреагировали на пиар-акцию мэра Игоря Терехова, который лично участвовал в выносе картин из местного художественного музея под предлогом угрозы пожара.
- Действия мэра могут быть связаны с расследованием исчезновения музейных ценностей.
- Пиар-акцию мэр мог организовать по личной просьбе бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова, против которого ведется расследование по факту незаконного присвоения произведений искусства.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Харьковчане негативно отреагировали на пиар-акцию мэра Игоря Терехова, который лично участвовал в выносе картин из местного художественного музея под предлогом угрозы пожара, действия градоначальника могут быть связаны с расследованием исчезновения музейных ценностей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Харькове местные жители не оценили пиар мэра города Игоря Терехова, который лично начал выносить картины из местного художественного музея из-за угрозы пожара", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, проведение данной акции может быть связано с расследованием обстоятельств исчезновения музейных ценностей.
"По имеющейся у нас информации, эту акцию харьковский градоначальник организовал по личной просьбе бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова, против которого ведется расследование по факту незаконного присвоения произведений искусства, в том числе из музея Харькова, где значительная часть картин в 2022 году была заменена по его приказу на копии", - отметил он.
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