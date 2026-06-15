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Патрушев рассказал, как благодаря ФСБ в 1999 году освободили Гудермес - РИА Новости, 15.06.2026
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17:39 15.06.2026
Патрушев рассказал, как благодаря ФСБ в 1999 году освободили Гудермес

Патрушев: благодаря ФСБ в 1999 г Гудермес освободили без единого выстрела

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПомощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 1999 году город Гудермес в Чечне удалось освободить от террористов без единого выстрела благодаря плану ФСБ.
  • Патрушев отметил значимость агентурной работы ФСБ, пропаганды среди боевиков и полевых командиров, а также роль Центра специального назначения ФСБ в ликвидации главарей бандформирований.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Город Гудермес в Чечне в 1999 году благодаря плану ФСБ удалось освободить от террористов без единого выстрела и спасти от разрушения, рассказал помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
В 1999 году наша борьба с международным терроризмом на Северном Кавказе вступила в активную фазу, отметил Патрушев в интервью "Российской газете".
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"Будучи директором ФСБ, я в оперативном режиме получал донесения, в которых сообщались конкретное месторасположение лагерей подготовки террористов, каналы их финансирования, фамилии сотрудников спецслужб десятков европейских стран, курирующих вооружение боевиков и их переброску на юг нашей страны", - сказал Патрушев.
С 2001 года руководство контртеррористическими операциями на Северном Кавказе полностью осуществляла ФСБ, подчеркнул он.
"Но и до этого момента без нашего ведомства нельзя было представить себе никаких операций в этом регионе. И зачастую именно органы государственной безопасности вносили решающий вклад в успех той или иной операции", - добавил Патрушев. В качестве примера он привел освобождение от террористов Гудермеса. "Военные тогда предлагали штурм, но в итоге был принят именно план ФСБ, и город был очищен от бандитов без единого выстрела, удалось избежать многочисленных жертв, спасти Гудермес от разрушения", - подчеркнул Патрушев. Как рассказывали РИА Новости ветераны ФСБ, большой личный вклад в успех той операции внес прославленный сотрудник органов госбезопасности, бывший заместитель директора ФСБ, Герой России адмирал Герман Угрюмов.
Большой заслугой ФСБ стало то, что была налажена агентурная работа, пропаганда непосредственно среди боевиков и полевых командиров, отметил Патрушев.
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"У многих наступало прозрение, они складывали оружие и переходили на сторону федеральных властей, как братья Ямадаевы. Не могу не упомянуть значительную роль в завершении конфликта, которая принадлежит Ахмату Кадырову, на тот период муфтию Чечни. Огромная его заслуга перед нашим государством и в том, что он должным образом воспитал своего сына, Рамзана, сделал из него настоящего патриота России", - сказал Патрушев.
Отдельно он отметил Центр специального назначения (ЦСН) ФСБ. Без участия ЦСН не проходила ни одна спецоперация по ликвидации главарей бандформирований, пояснил Патрушев. "Это была ежедневная, кропотливая, трудная и опасная деятельность. На счету бойцов Центра — ликвидация Масхадова и Бараева, задержание Радуева, не говоря уже об уничтожении еще двух одиозных и кровавых негодяев — Басаева и Хаттаба", - подчеркнул он.
Центр специального назначения ФСБ был создан в октябре 1998 года по инициативе Владимира Путина, занимавшего тогда должность директора Федеральной службы безопасности РФ. В состав ЦСН вошли Управление "А" ("Альфа"), Управление "В" ("Вымпел") и в последующем, с 1999 года, Служба специальных операций.
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