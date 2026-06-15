Краткий пересказ от РИА ИИ
- Казахстанский боксер Геннадий Головкин включен в Международный зал славы бокса (IBHOF).
- Головкин стал первым представителем Казахстана в этом элитарном клубе и вошел в IBHOF с первой попытки.
- В профессиональной карьере Головкин провел 45 поединков и одержал 42 победы, 37 из которых — нокаутом, и установил впечатляющие рекорды дивизиона.
АСТАНА, 15 июн - РИА Новости. Казахстанского боксера Геннадия Головкина включили в Международный зал славы бокса (IBHOF), сообщает в понедельник национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана.
Международный зал боксерской славы, основанный Эдом Брофи в 1989 году в Канастоте, является главным мировым институтом исторического признания вклада в этот вид спорта. Организация занимается исключительно сохранением истории профи-бокса. Сегодня в IBHOF числится более 300 участников.
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"В Канастоте (штат Нью-Йорк, США) состоялась торжественная церемония включения в Международный зал славы бокса (IBHOF). Первым в истории представителем Казахстана в этом элитарном клубе стал Геннадий Головкин", - говорится в сообщении.
В комитете отметили, что Геннадий Головкин вошел в IBHOF с первой попытки, что является почетным в мире профессионального бокса, теперь его имя официально стоит в одном ряду с такими легендами, как Мухаммед Али, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо.
По данным НОК, вместе с казахстанским боксером в зал славы также включили Антонио Тарвера (США) и Найджела Бенна (Великобритания) в категории Men's Modern, а в категорию Women's Modern вошли: Наоко Фудзиока (Япония) и Джеки Нава (Мексика).
"Признание Геннадия Головкина базируется на уникальной статистике. На любительском ринге казахстанец одержал 345 побед в 350 боях. И на протяжении многих лет являлся лидером сборной Казахстана", - добавили в НОК.
После перехода в профессионалы Головкин утвердился в статусе одного из самых доминирующих чемпионов среднего веса в XXI веке. В его активе 45 поединков и 42 победы, 37 из которых были одержаны нокаутом. На протяжении своей карьеры он владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF, IBO, престижным поясом журнала The Ring и долгое время возглавлял мировой рейтинг P4P (pound-for-pound).
Контракт с телеканалом HBO быстро вывел казахстанца в статус главной звезды мирового бокса в своей категории. Зрелищный стиль и нокаутирующая мощь сделали его одним из самых востребованных спортсменов на глобальной арене, регулярно собиравшим у экранов миллионную аудиторию. Геннадию Головкину принадлежат впечатляющие рекорды дивизиона: победная серия из 23 нокаутов подряд на протяжении девяти лет стала самой продолжительной в истории среднего веса. Всего на его счету 21 успешная защита чемпионских титулов.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин в феврале 2024-го года был избран президентом Национального олимпийского комитета Казахстана. Также 23 ноября 2025 года Головкин сменил нидерландца Бориса ван дер Ворста на посту президента международной федерации World Boxing. Организация была создана в 2023 году в качестве альтернативы Международной ассоциации бокса (IBA), в которую входят более 80 национальных федераций.