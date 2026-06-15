Головкина включили в Международный зал славы бокса

Международный зал боксерской славы, основанный Эдом Брофи в 1989 году в Канастоте, является главным мировым институтом исторического признания вклада в этот вид спорта. Организация занимается исключительно сохранением истории профи-бокса. Сегодня в IBHOF числится более 300 участников.