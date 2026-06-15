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В ЦИК рассказали о сроках досрочного голосования для военных в зоне СВО - РИА Новости, 15.06.2026
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13:24 15.06.2026
В ЦИК рассказали о сроках досрочного голосования для военных в зоне СВО

С 30 августа по 17 сентября пройдет досрочное голосование для военных в зоне СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУрны для выездного голосования на избирательном участке
Урны для выездного голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Урны для выездного голосования на избирательном участке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основное голосование военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года.
  • Досрочное голосование для военнослужащих в зоне СВО планируется с 30 августа по 17 сентября 2026 года.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Досрочное голосование в единый день голосования 2026 года для военнослужащих в зоне СВО планируется с 30 августа по 17 сентября, следует из презентации члена ЦИК России Эльмиры Хаймурзиной.
"Голосование военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Основное голосование - 18, 19, 20 сентября 2026 года. Досрочное голосование планируется с 30 августа по 17 сентября 2026 года", - говорится в презентации Хаймурзиной, которую она представила на совещании ЦИК России с комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном выборам в 2026 году.
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