В ЦИК рассказали о сроках досрочного голосования для военных в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основное голосование военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции пройдет с 18 по 20 сентября 2026 года.
- Досрочное голосование для военнослужащих в зоне СВО планируется с 30 августа по 17 сентября 2026 года.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Досрочное голосование в единый день голосования 2026 года для военнослужащих в зоне СВО планируется с 30 августа по 17 сентября, следует из презентации члена ЦИК России Эльмиры Хаймурзиной.
"Голосование военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Основное голосование - 18, 19, 20 сентября 2026 года. Досрочное голосование планируется с 30 августа по 17 сентября 2026 года", - говорится в презентации Хаймурзиной, которую она представила на совещании ЦИК России с комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном выборам в 2026 году.