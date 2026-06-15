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На выборах в ЕДГ-2026 организуют досрочное голосование - РИА Новости, 15.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
12:37 15.06.2026
На выборах в ЕДГ-2026 организуют досрочное голосование

На выборах в ЕДГ организуют досрочное голосование и экстерриториальные участки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУрны для выездного голосования на избирательном участке
Урны для выездного голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Урны для выездного голосования на избирательном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Досрочное голосование и экстерриториальные участки будут организованы на выборах в ЕДГ-2026 для безопасности избирателей, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"У нас четыре основных формы голосования и пять дополнительных, все формы голосования будут задействованы, включая и досрочное голосование, и экстерриториальные участки… это ради безопасности", - сказала Памфилова на совещании ЦИК России с комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном выборам в 2026 году.
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14 мая, 11:56
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЭлла ПамфиловаЦИК РФСовет Федерации РФРоссияЕдиный день голосования в России
 
 
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