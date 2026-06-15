На выборах в ЕДГ-2026 организуют досрочное голосование

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Досрочное голосование и экстерриториальные участки будут организованы на выборах в ЕДГ-2026 для безопасности избирателей, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"У нас четыре основных формы голосования и пять дополнительных, все формы голосования будут задействованы, включая и досрочное голосование, и экстерриториальные участки… это ради безопасности", - сказала Памфилова на совещании ЦИК России с комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном выборам в 2026 году.