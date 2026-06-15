Голикова отметила устойчивое развитие российского здравоохранения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российское здравоохранение демонстрирует устойчивое развитие и укрепляет свои позиции на международной арене, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
- Владимир Путин поставил задачу увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году, отметила она.
- Пластическая и реконструктивная хирургия являются важным ресурсом системы здравоохранения, который позволяет решать задачи медицинской реабилитации, подчеркнула Голикова.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российское здравоохранение демонстрирует устойчивое развитие и укрепляет свои позиции на международной арене, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Голикова поприветствовала по видеосвязи участников V Летнего конгресса "Пластическая, реконструктивная хирургия и косметология".
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"С каждым годом ваш форум собирает все больше специалистов… Это наглядное подтверждение тому, что российское здравоохранение развивается и уверенно заявляет о себе на международном уровне", - сказала Голикова.
Она уточнила, что президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году. По словам вице-премьера, важно, чтобы эти годы были активными, поэтому в здравоохранении все больше внимания уделяется профилактике заболеваний и раннему выявлению факторов риска.
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"Пластическая и реконструктивная хирургия сегодня - это важный ресурс системы здравоохранения, который позволяет решать задачи медицинской реабилитации", - продолжила Голикова.
По ее словам, реконструктивная хирургия помогает пациентам вернуться к полноценной жизни после сложных травм и операций, а эстетическая медицина и косметология способствуют устранению внешних дефектов и повышению качества жизни.