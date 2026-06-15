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Хирург рассказал, чем грозит привычка кусать губы - РИА Новости, 15.06.2026
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14:10 15.06.2026
Хирург рассказал, чем грозит привычка кусать губы

Хирург Умнов: привычка кусать губы может привести к стоматиту и герпесу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкОсмотр стоматолога
Осмотр стоматолога - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Привычка кусать губы и щеки травмирует слизистую рта, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
  • Это может привести к развитию воспалительных процессов, инфекций и таких заболеваний, как стоматит и герпес.
  • Для преодоления привычки рекомендуется жевать жевательную резинку без сахара, сжимать мячик, использовать медитации и дыхательные упражнения, а также переключаться на новые занятия.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Привычка кусать губы и щеки травмирует слизистую рта и может привести к стоматиту, герпесу и другим инфекциям, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
"Кусание губ и щек может привести к ряду негативных последствий. С точки зрения дерматологии, данное поведение часто приводит к микротравмам слизистой оболочки рта, что может способствовать развитию воспалительных процессов, инфекций и даже эрозий. Эти повреждения могут стать причиной вхождения в организм бактериальных и вирусных инфекций, что увеличивает риск развития стоматита, герпеса и других заболеваний", - сказал Умнов "Газете.Ru".
По словам врача, привычка может быть связана с тревожными расстройствами и стрессом. Для ее преодоления необходимо жевать жевательную резинку без сахара, сжимать мячик, использовать медитации и дыхательные упражнения, а также переключаться на новые занятия, порекомендовал Умнов.
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