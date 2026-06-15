Хирург рассказал, чем грозит привычка кусать губы

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Привычка кусать губы и щеки травмирует слизистую рта и может привести к стоматиту, герпесу и другим инфекциям, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам врача, привычка может быть связана с тревожными расстройствами и стрессом. Для ее преодоления необходимо жевать жевательную резинку без сахара, сжимать мячик, использовать медитации и дыхательные упражнения, а также переключаться на новые занятия, порекомендовал Умнов.