Хирург рассказал, чем грозит привычка кусать губы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Привычка кусать губы и щеки травмирует слизистую рта, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
- Это может привести к развитию воспалительных процессов, инфекций и таких заболеваний, как стоматит и герпес.
- Для преодоления привычки рекомендуется жевать жевательную резинку без сахара, сжимать мячик, использовать медитации и дыхательные упражнения, а также переключаться на новые занятия.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Привычка кусать губы и щеки травмирует слизистую рта и может привести к стоматиту, герпесу и другим инфекциям, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
"Кусание губ и щек может привести к ряду негативных последствий. С точки зрения дерматологии, данное поведение часто приводит к микротравмам слизистой оболочки рта, что может способствовать развитию воспалительных процессов, инфекций и даже эрозий. Эти повреждения могут стать причиной вхождения в организм бактериальных и вирусных инфекций, что увеличивает риск развития стоматита, герпеса и других заболеваний", - сказал Умнов "Газете.Ru".
По словам врача, привычка может быть связана с тревожными расстройствами и стрессом. Для ее преодоления необходимо жевать жевательную резинку без сахара, сжимать мячик, использовать медитации и дыхательные упражнения, а также переключаться на новые занятия, порекомендовал Умнов.