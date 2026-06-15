В Германии произошел массовый завал велосипедистов из-за пенсионерки

Видео аварии опубликовал в Instagram* нидерландский велогонщик Паул Врисман. Согласно опубликованной записи пожилая женщина в попытке лучше увидеть гонку выехала на специализированном скутере для маломобильных людей на полметра на трассу, после чего в нее на полной скорости врезался Врисман и перелетел через руль, затем с ним столкнулись остальные велогонщики. В ролике заметно, что в завале пострадали как минимум шесть спортсменов.