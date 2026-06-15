В Германии произошел массовый завал велосипедистов из-за пенсионерки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во время юниорской велогонки Saarland Trofeo в Германии произошел массовый завал из-за пенсионерки.
- Пожилая женщина выехала на скутере на трассу, в нее на полной скорости врезался велогонщик Паул Врисман, после чего произошло столкновение остальных спортсменов.
- В завале пострадали как минимум шесть велогонщиков.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Массовый завал из-за пенсионерки произошел во время юниорской гонки Saarland Trofeo в Германии в воскресенье.
Видео аварии опубликовал в Instagram* нидерландский велогонщик Паул Врисман. Согласно опубликованной записи пожилая женщина в попытке лучше увидеть гонку выехала на специализированном скутере для маломобильных людей на полметра на трассу, после чего в нее на полной скорости врезался Врисман и перелетел через руль, затем с ним столкнулись остальные велогонщики. В ролике заметно, что в завале пострадали как минимум шесть спортсменов.
"Авария выглядела очень неприятно, но, похоже, мне относительно повезло. Я не смог финишировать в гонке, хотя каждый этап казался большим шагом вперед. Не могу подобрать слов, чтобы описать, как такое могло случиться. Столько тяжелой работы, и очередная неудача", - написал Врисман в комментарии к видео.
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