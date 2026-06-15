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Немцев раздражает слабость Мерца после провала ФРГ выборов в ООН, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2026
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15:08 15.06.2026
Немцев раздражает слабость Мерца после провала ФРГ выборов в ООН, пишут СМИ

Focus: немцев раздражает слабость Мерца после провала Германии выборов в ООН

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкая общественность возмущена слабостью канцлера ФРГ Фридриха Мерца на фоне провала Берлина на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН.
  • Обозреватель Focus считает решение Мерца повторно выдвинуть кандидатуру ФРГ в непостоянные члены Совбеза ООН на 2035–2036 годы проявлением политической беспомощности.
  • Обозреватель Focus с ностальгией вспоминает экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который, по его мнению, не позволил бы собой так помыкать.
БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Немецкая общественность возмущена демонстративной слабостью канцлера ФРГ Фридриха Мерца на фоне исторического провала Берлина на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН, пишет журнал Focus.
"Что больше всего возмущает людей во Фридрихе Мерце? То, что Германия не движется вперед, конечно, без сомнения и то, что за его заявлениями до сих пор не последовало ничего конкретного. Но… что людей действительно раздражает (в Мерце - ред.) то, что он оказался таким слабаком", - говорится в публикации.
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Одним из проявлений политической беспомощности Мерца обозреватель издания называет его решение повторно выдвинуть кандидатуру ФРГ в непостоянные члены Совбеза ООН, но уже на 2035-2036 годы. По мнению автора статьи, Мерцу фактически дали "пинок под зад", а он в ответ продолжает лишь выражать "любезную благодарность".
В этой связи обозреватель Focus признается, что с ностальгией вспоминает экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который, по его словам, вряд ли позволил бы собой так помыкать.
Выборы пяти новых непостоянных членов СБ на 2027-2028 годы прошли в ГА ООН 3 июня. Согласно объявленным результатам голосования в Генассамблее ООН, для получения места в Совете Безопасности Берлину требовалось получить большинство в две трети голосов (127), однако ФРГ набрала только 104 голоса.
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