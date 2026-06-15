В Москве ведут реконструкцию газопровода в Косино-Ухтомском районе

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"Новые сети будут отличаться устойчивостью к коррозии и долговечностью. Это часть масштабной работы по модернизации газораспределительной сети столицы. АО "Мосгаз" планомерно обновляет трубопроводы во всех административных округах города, обеспечивая безопасное и бесперебойное функционирование системы на годы вперед", - подчеркивается на сайте мэра Москвы.