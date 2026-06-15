В Москве ведут реконструкцию газопровода в Косино-Ухтомском районе

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы ведут реконструкцию газопровода низкого давления в районе Косино-Ухтомский, треть работ уже выполнена, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
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"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы ведут реконструкцию газопровода низкого давления в районе Косино-Ухтомский. Им предстоит заменить около 2,5 километра подземных и надземных инженерных сетей. Треть работ уже выполнена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реконструкция началась в феврале 2026 года. Работы проводятся на улицах Чебоксарской, Поселковой и Розы Люксембург. Для реконструкции газопровода используют стальные и полиэтиленовые трубы. Материалы подобрали, исходя из специфики каждого участка строительства.
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"Новые сети будут отличаться устойчивостью к коррозии и долговечностью. Это часть масштабной работы по модернизации газораспределительной сети столицы. АО "Мосгаз" планомерно обновляет трубопроводы во всех административных округах города, обеспечивая безопасное и бесперебойное функционирование системы на годы вперед", - подчеркивается на сайте мэра Москвы.
При монтаже учитываются особенности планировки частного сектора. Строительство идет поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей. По проекту также выполнят благоустройство. Реконструкция газопровода позволит повысить надежность сетей газоснабжения ВАО. Объект планируется сдать до конца года.