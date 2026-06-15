Газизов сообщил, что махачкалинское "Динамо" хочет взять пять футболистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор махачкалинского ФК «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что будет доволен приобретением четырех-пяти новых игроков в летнее трансферное окно.
- ФК «Динамо» из Махачкалы занял 14-е место в чемпионате РПЛ и в стыковых матчах дважды обыграл «Урал» из Екатеринбурга.
- Газизов отметил, что клуб ищет игроков с определенным набором качеств и учитывает ценовую политику.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Генеральный директор махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что будет доволен, если в летнее трансферное окно удастся приобрести четыре-пять новых игроков.
Дагестанцы заняли 14-е место в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) и в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе дважды обыграли "Урал" из Екатеринбурга (1:0, 2:0).
"Мы ищем игроков с набором определенных качеств и в зависимости от ценовой политики. По россиянам мы работаем по всем игровым позициям. А если говорить об иностранцах, то для того, чтобы кого-то взять, сначала надо кого-то отдать. Я посчитаю оптимальным, если до закрытия трансферного окна нам удастся приобрести четыре-пять футболистов", - сказал Газизов.
"Об игровых амплуа тех игроков, которых мы бы хотели взять, я не хотел бы говорить. Это было бы неправильно по отношению к тем ребятам, которые у нас есть сейчас", - добавил собеседник агентства.