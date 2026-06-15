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Газизов сообщил, что махачкалинское "Динамо" хочет взять пять футболистов - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
12:11 15.06.2026 (обновлено: 12:42 15.06.2026)
Газизов сообщил, что махачкалинское "Динамо" хочет взять пять футболистов

Газизов: будет хорошо, если махачкалинское "Динамо" возьмет пять футболистов

© Фото : Сайт ФК "Динамо" (Махачкала)Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов
Генеральный директор махачкалинского Динамо Шамиль Газизов - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Сайт ФК "Динамо" (Махачкала)
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор махачкалинского ФК «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что будет доволен приобретением четырех-пяти новых игроков в летнее трансферное окно.
  • ФК «Динамо» из Махачкалы занял 14-е место в чемпионате РПЛ и в стыковых матчах дважды обыграл «Урал» из Екатеринбурга.
  • Газизов отметил, что клуб ищет игроков с определенным набором качеств и учитывает ценовую политику.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Генеральный директор махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что будет доволен, если в летнее трансферное окно удастся приобрести четыре-пять новых игроков.
Дагестанцы заняли 14-е место в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) и в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе дважды обыграли "Урал" из Екатеринбурга (1:0, 2:0).
"Мы ищем игроков с набором определенных качеств и в зависимости от ценовой политики. По россиянам мы работаем по всем игровым позициям. А если говорить об иностранцах, то для того, чтобы кого-то взять, сначала надо кого-то отдать. Я посчитаю оптимальным, если до закрытия трансферного окна нам удастся приобрести четыре-пять футболистов", - сказал Газизов.
"Об игровых амплуа тех игроков, которых мы бы хотели взять, я не хотел бы говорить. Это было бы неправильно по отношению к тем ребятам, которые у нас есть сейчас", - добавил собеседник агентства.
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