ЕС в апреле нарастил импорт газа из России до максимума с февраля 2025 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В апреле текущего года поставки трубопроводного газа из России в ЕС в годовом выражении выросли на 21% и достигли максимума с февраля 2025 года.
- Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в ЕС увеличился на 35% в годовом выражении.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Поставки трубопроводного газа из России в ЕС в апреле в годовом выражении выросли на пятую часть - до максимума с февраля прошлого года, при этом импорт сжиженного природного газа (СПГ) увеличился на треть, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
При этом импорт европейцами российского СПГ за год вырос на 35% - до 705,3 миллиона евро. За месяц они снизились на 24%.
Суммарный объем поставок газа составил 1,28 миллиарда евро - на 28% больше, чем годом ранее и на 4,7% меньше, чем в марте.