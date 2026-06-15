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ЕС в апреле нарастил импорт газа из России до максимума с февраля 2025 года - РИА Новости, 15.06.2026
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12:45 15.06.2026
ЕС в апреле нарастил импорт газа из России до максимума с февраля 2025 года

РИА Новости: поставки российского газа в ЕС в апреле выросли на пятую часть

© AP Photo / Mindaugas KulbisГазокомпрессорная станция в Европе
Газокомпрессорная станция в Европе - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Газокомпрессорная станция в Европе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В апреле текущего года поставки трубопроводного газа из России в ЕС в годовом выражении выросли на 21% и достигли максимума с февраля 2025 года.
  • Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в ЕС увеличился на 35% в годовом выражении.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Поставки трубопроводного газа из России в ЕС в апреле в годовом выражении выросли на пятую часть - до максимума с февраля прошлого года, при этом импорт сжиженного природного газа (СПГ) увеличился на треть, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, в апреле текущего года поставки газа в газообразном состоянии из РФ в ЕС составили 578,1 миллиона евро - максимум с февраля 2025 года. В годом выражении поставки выросли на 21%, а в месячном - на 40%.
При этом импорт европейцами российского СПГ за год вырос на 35% - до 705,3 миллиона евро. За месяц они снизились на 24%.
Суммарный объем поставок газа составил 1,28 миллиарда евро - на 28% больше, чем годом ранее и на 4,7% меньше, чем в марте.
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