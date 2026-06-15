ЕС в апреле нарастил импорт газа из России до максимума с февраля 2025 года

Краткий пересказ от РИА ИИ В апреле текущего года поставки трубопроводного газа из России в ЕС в годовом выражении выросли на 21% и достигли максимума с февраля 2025 года.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в ЕС увеличился на 35% в годовом выражении.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Поставки трубопроводного газа из России в ЕС в апреле в годовом выражении выросли на пятую часть - до максимума с февраля прошлого года, при этом импорт сжиженного природного газа (СПГ) увеличился на треть, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.

Так, в апреле текущего года поставки газа в газообразном состоянии из РФ ЕС составили 578,1 миллиона евро - максимум с февраля 2025 года. В годом выражении поставки выросли на 21%, а в месячном - на 40%.

При этом импорт европейцами российского СПГ за год вырос на 35% - до 705,3 миллиона евро. За месяц они снизились на 24%.