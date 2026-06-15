Вкус лета: гид по лучшим гастрофестивалям России

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Из отпуска можно привезти не только отличный загар и незабываемые впечатления, но и новые рецепты. В России этим летом пройдут десятки гастрофестивалей. Где дегустировать сыры, попробовать пышные оладьи, научиться варить варенье из огурца и делать чипсы изо мха — в материале РИА Новости.

Июнь

"ПапоротнИКРАБ" (14-21 июня, Петропавловск-Камчатский)

"Камчатскую кухню нужно пробовать, находясь на полуострове. Тут сама природа — ресторан под открытым небом, а атмосфера — соавтор гастрономического наслаждения", — говорят организаторы мероприятия.

© РИА Новости / Илья Наймушин Продажа живых крабов и морских гребешков в фудмаркете во время гастрономического фестиваля © РИА Новости / Илья Наймушин Продажа живых крабов и морских гребешков в фудмаркете во время гастрономического фестиваля

Повара творят почти магию, придумывая блюда из папоротника, краба, свежих морепродуктов и сочных дикоросов. Тихоокеанская кухня сочетает морскую свежесть, лесные ароматы и дары тайги — черемшу, ягоды, кедровые орехи.

Авторское меню можно попробовать в ресторанах. Знаменитые шеф-повара проводят гастрошоу и мастер-классы. Еще возрождается традиция массового сбора папоротника: участники отправляются в лес в Елизовском районе в компании травников и егерей.

В деловой части программы профессионалы индустрии обсудят будущее туризма в регионе.

"Быг-Быг" (26-27 июня, Удмуртия, д. Старые Быги)

Большой международный фестиваль национальной кухни пройдет в 12-й раз в полутора часах езды от Ижевска. В прошлом году праздник посетило более восьми тысяч гостей.

© РИА Новости / Мария Селиванова Гастрофестиваль Калитка в Тверской области. Семьи карелов участвовали в кулинарном поединке © РИА Новости / Мария Селиванова Гастрофестиваль Калитка в Тверской области. Семьи карелов участвовали в кулинарном поединке

Традиционные блюда представят финно-угорские народы со всей страны: карелы, марийцы, коми, венгры, эстонцы. На столе снова будут шаньги, калитки, перепечи, паронки (лепешки из пресного теста с начинкой из картофеля), табани (пышные оладьи) и удмуртский напиток варсь, изготовленный в печи из пророщенной ржи. На вкус сладкий, цвет — темно-коричневый.

Еще в программе дегустации, в том числе — бесплатная уха. А также концерты, знакомство с традициями местных жителей, мастер-класс по приготовлению печенья "хворост" и пирогов из брюквы.

"Сытый бабр" (27-28 июня, Иркутск)

Фестиваль стал гастрономической визиткой Иркутска. На берегу Ангары в 20 локациях повара готовят не просто вкусно — изобретательно. Только здесь можно попробовать запеченные на гриле буузы с хрустящей корочкой, пиццу с сибирской олениной и жимолостью, чипсы изо мха, байкальского омуля на гриле, тартар из дичи с копченой вишней и пастилу из черемши, говорят организаторы.

Город превращается в огромный гастроаттракцион, самое популярное место — "ДНК локальной кухни", где проходят дегустации. Еще можно принять участие в массовом приготовлении еды: под руководством профессионалов гости будут создавать различные блюда. Шоу-программы и фуд-корт под открытым небом тоже есть.

А еще каждый год во время фестиваля повара устанавливают рекорды: выпекают гигантский торт весом более двух тонн, создают картину-мозаику с силуэтом Байкала из суши или за восемь часов готовят 5582 пиццы. Что уникального сделают в этом году — пока секрет.

Июль

Фестиваль сыра (3-5 июля, Кострома)

На набережной Волги соберутся лучшие сыроделы не только города, считающегося столицей этого продукта, но и всей России. В прошлом году мероприятие посетили 63 тысячи человек. Мастера познакомят гостей с историей сыроварения.

Организаторы обещают дегустации разных сортов сыра, мастер-классы и веселое времяпрепровождение — например, "Сырные покатушки". Это традиционное соревнование по катанию на скорость больших сырных голов. Жюри оценит дальность и меткость.

"В Сибири — Есть!" (10-12 июля, Новосибирск)

Международный гастротуристический фестиваль пройдет на Михайловской набережной уже в пятый раз. В прошлом году мероприятие посетили более 320 тысяч гостей. Впечатляет и число участников 2026-го: более двух тысяч из девяти стран — России, Китая, Франции, ОАЭ, Таиланда, Вьетнама, Мьянмы, Турции и Саудовской Аравии.

© Фотохост-агентство РИА Новости Перейти в медиабанк Фестиваль сибирской кухни "В Сибири-ЕСТЬ" © Фотохост-агентство РИА Новости Перейти в медиабанк Фестиваль сибирской кухни "В Сибири-ЕСТЬ"

Во время фестиваля пройдут Сибирский открытый кубок бариста и чайных мастеров, конкурс сыроделов "Лучший сыр Сибири", отборочный этап Всероссийского чемпионата шеф-поваров Chef a la Russe.

В программе также ремесленные ярмарки, дегустации блюд, кинофестиваль, рыболовный турнир и концерты. Фишка фестиваля — кулинарные батлы среди детей, любителей и профессионалов.

"Владимирская вишня" (18 июля, Владимир)

В середине лета центр Владимира заполнится ягодами. Главная пешеходная улица, Георгиевская, превратится в место для проведения праздника. Там появятся торговые ряды со свежей вишней, ремесленными изделиями и сувенирами.

Для гостей подготовят тематические фотозоны, пройдут мастер-классы, зрителям покажут театральные постановки, кругом будет звучать музыка. На экскурсиях гиды расскажут не только об исторических достопримечательностях города, но и о местных ягодных садах.

Готовьте костюмы: на празднике состоится церемония выборов короля и королевы "Владимирской вишни".

Август

"Праздник огурца" (1-2 августа, Суздаль)

Хрустящие выходные пройдут в старинном городе в 24-й раз. Каждый год на мероприятие съезжаются гости со всей России, чтобы повеселиться, поесть необычные блюда из огурцов и просто отдохнуть.

Основные события развернутся на двух площадках. В Музее деревянного зодчества среди старинных изб и мельниц накроют ряды с угощениями. Еще в программе — дегустации (попробовать можно экзотику: и чипсы, и варенье из огурца), мастер-классы, конкурсы, ярмарка ремесел, народные игры и презентация старинных рецептов солений.

За музыкальную часть отвечают коллективы "Полынь Folk", Matanya, "Репа" и спецгость — атмосферная Влада Miravi.

В Пушкарской слободе появится гастрономическая улица с фотозонами, пройдут хороводно-танцевальный марафон и "Огуречный парад", после которого выберут победителей костюмированного дефиле.

"Вкусы России" (13-23 августа, Москва, ВДНХ)

В конце лета на ВДНХ гости смогут отправиться в незабываемое путешествие по гастрономическим традициям нашей страны, обещают организаторы.

Для всех — атмосфера праздника и аутентичные блюда, возможность купить крафтовые продукты, пообедать в ресторанном дворике — например, кебабом из дагестанской баранины, карачаевскими хычинами, бурятскими буузами, камчатским крабом или сибирской олениной.

Артисты приедут со всех уголков страны, будут танцы, гости увидят яркие национальные костюмы и узнают о традициях разных народов. На мастер-классах повара научат и простому, и сложному: от лимонада до авторских приемов приготовления мяса и маринадов.

"ШаньгаФест" (19-23 августа, Сыктывкар)

В конце лета самый крупный город Республики Коми станет гастрономической столицей Севера. Гости смогут продегустировать не только ароматные шаньги, но и блюда коми, арктической, дальневосточной, приволжской, финно-угорской и сербской кухни.

© Фото : Виталий Ковальчук Шаньга с ягодными начинками © Фото : Виталий Ковальчук Шаньга с ягодными начинками

В этом году в рамках мероприятия пройдет Второй северный винный фестиваль с участием лучших виноделен страны.

Несколько дней в центре Сыктывкара будут открыты 13 тематических гастрономических домов. Напитки можно будет попробовать в 15 винных ресторанах.

Завершится праздник концертом известного артиста, но имя хедлайнера пока держат в секрете.

"Пир на Волге" (23-24 августа, Ярославль)

Почти десять лет на знаменитой Стрелке проходил гастрономический фестиваль. В прошлом году его посетило больше ста тысяч гостей, отмечают организаторы.

В этом году праздник переезжает, но недалеко — в парк 1000-летия Ярославля, что на берегу реки Которосли. На прежнем месте идет ремонт, и фестиваль вернется туда в 2027-м.

Теперь не надо участвовать в марафоне "Дойди до еды" и 25 минут шагать от остановки общественного транспорта. "Твои ноги скажут спасибо", — обещают организаторы в соцсетях. Кроме того, рядом с новой локацией много магазинов, есть парковка, и это ближе к вокзалу, к отелям в центре, что немаловажно для гостей города.