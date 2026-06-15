Гарбузов: новый промпарк появится на востоке Москвы

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Новый промышленный парк "НАОС" будет построен на востоке столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Масштабные инвестиционные проекты позволяют формировать в столице современные производственные площадки, адаптированные под требования различных отраслей и обеспечивающие гибкость в организации процессов. На улице Салтыковская будет реализован промышленный парк, состоящий из двух корпусов общей площадью около 14 тысяч квадратных метров. После ввода объекта в эксплуатацию здесь будет создано порядка 300 новых рабочих мест", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Территория сможет выполнять как офисные, так и производственные функции. Это позволяет компаниям выстраивать эффективные технологические цепочки с учетом специфики своей деятельности, уточнили в пресс-службе.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Екатерина Соловьева отметила, что соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству объекта производственного назначения в районе Новокосино было заключено в прошлом году по результатам специализированных торгов.

Она добавила, что город выделил инвестору почти 0,9 гектара земли по арендной ставке один рубль в год.

Все этапы возведения объекта осуществляются под контролем Мосгосстройнадзора. Председатель комитета Антон Слободчиков подчеркнул, что орган выдал разрешение на строительство промышленного парка, его возведение пройдет под надзором специалистов "Контроля Москвы". Как только застройщик направит извещение о начале работ на выделенном земельном участке, инспекторы комитета составят программу проверок.

Также, по словам Слободчикова, в ходе выездных мероприятий они будут оценивать соответствие качества работ и материалов требованиям проектной документации.

Кроме того, при проектировании пространства использовались универсальные конструктивные решения – с увеличенной высотой потолков и широким шагом колонн, что обеспечивает интеграцию различного технологического оборудования.

Партнер девелоперской компании HUTTON Александр Антонов добавил, что в ближайшее время организация планирует приступить к строительству нового промпарка в районе Новокосино. Он будет направлен на развитие производственной инфраструктуры города, а также на создание новых рабочих мест.

С 2016 года в столице воплощаются в жизнь масштабные инвестиционные проекты. Они являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики. Благодаря им инвесторы получают возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию новых рабочих мест.