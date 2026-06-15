В Гааге отвергли требование Киева по суверенитету России над Азовским морем

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем вследствие вхождения в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, сообщает МИД РФ.