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В Гааге отвергли требование Киева по суверенитету России над Азовским морем - РИА Новости, 15.06.2026
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17:58 15.06.2026 (обновлено: 18:00 15.06.2026)
В Гааге отвергли требование Киева по суверенитету России над Азовским морем

Арбитраж в Гааге отверг требование Киева по суверенитету РФ над Азовским морем

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПарусник на Азовском море в районе курортного города Ейск
Парусник на Азовском море в районе курортного города Ейск - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Парусник на Азовском море в районе курортного города Ейск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение России суверенитета над всем Азовским морем.
  • Решение арбитража не препятствует России осуществлять суверенитет и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, Азовскому морю и Азово-Керченской акватории.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем вследствие вхождения в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, сообщает МИД РФ.
"Арбитраж отверг требование Киева признать нарушением международного права (в форме "усугубления спора") провозглашение Российской Федерацией суверенитета над всем Азовским морем вследствие вхождения в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Ничто в решении не препятствует Российской Федерации осуществлять свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, Азовскому морю и Азово-Керченской акватории", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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