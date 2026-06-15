В Гааге отвергли требование Киева по суверенитету России над Азовским морем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение России суверенитета над всем Азовским морем.
- Решение арбитража не препятствует России осуществлять суверенитет и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, Азовскому морю и Азово-Керченской акватории.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем вследствие вхождения в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, сообщает МИД РФ.
"Арбитраж отверг требование Киева признать нарушением международного права (в форме "усугубления спора") провозглашение Российской Федерацией суверенитета над всем Азовским морем вследствие вхождения в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Ничто в решении не препятствует Российской Федерации осуществлять свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, Азовскому морю и Азово-Керченской акватории", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.