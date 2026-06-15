В Гааге отклонили претензии Украины к России по Керченскому проливу

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный арбитражный суд в Гааге отклонил основные претензии Украины к России по Керченскому проливу.

Суд не признал Керченский пролив международным проливом с правом транзита судов.

Арбитраж пришел к выводу, что статус внутренних вод Азовского моря и Керченского пролива не изменился после распада Советского Союза.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Международный арбитражный суд в Гааге отклонил основные претензии Украины к России по Керченскому проливу и не признал его международным проливом с правом транзита судов, следует из решения суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Керченский пролив не квалифицируется как пролив, используемый для международного судоходства… Арбитражный суд… пришел к выводу, что… претензии Украины , основанные на режиме транзитного прохода, являются несостоятельными", - говорится в решении суда.

Трибунал счел, что конвенции о праве свободного транзитного прохода через международные проливы к данному спору не применяются, а значит, требования Украины, основанные на этих нормах, не имеют юридических оснований.

Из решения суда также следует, что арбитраж отклонил все основные требования Украины к России по Керченскому проливу

Согласно решению, суд пришел к выводу, что статус внутренних вод Азовского моря и Керченского пролива не изменился после распада Советского Союза.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией.

Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия передала Украине и задержанные корабли.