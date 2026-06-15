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В Гааге отклонили претензии Украины к России по Керченскому проливу - РИА Новости, 15.06.2026
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17:45 15.06.2026
В Гааге отклонили претензии Украины к России по Керченскому проливу

Арбитраж в Гааге отклонил претензии Украины к России по Керченскому проливу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный арбитражный суд в Гааге отклонил основные претензии Украины к России по Керченскому проливу.
  • Суд не признал Керченский пролив международным проливом с правом транзита судов.
  • Арбитраж пришел к выводу, что статус внутренних вод Азовского моря и Керченского пролива не изменился после распада Советского Союза.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Международный арбитражный суд в Гааге отклонил основные претензии Украины к России по Керченскому проливу и не признал его международным проливом с правом транзита судов, следует из решения суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Керченский пролив не квалифицируется как пролив, используемый для международного судоходства… Арбитражный суд… пришел к выводу, что… претензии Украины, основанные на режиме транзитного прохода, являются несостоятельными", - говорится в решении суда.
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Трибунал счел, что конвенции о праве свободного транзитного прохода через международные проливы к данному спору не применяются, а значит, требования Украины, основанные на этих нормах, не имеют юридических оснований.
Из решения суда также следует, что арбитраж отклонил все основные требования Украины к России по Керченскому проливу.
Согласно решению, суд пришел к выводу, что статус внутренних вод Азовского моря и Керченского пролива не изменился после распада Советского Союза.
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией.
Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия передала Украине и задержанные корабли.
Украина в 2019 году подала в Международный арбитраж в Гааге иск к РФ, касающийся данного инцидента. В этой жалобе Киев требует признать, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В ответ российская сторона подала свои юрисдикционные возражения.
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