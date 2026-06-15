В Мексике 19-летнюю футболистку нашли мертвой в собственном доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь мексиканского футбольного клуба «Обсон Динамо» Изабель Акоста Эрнандес была обнаружена мертвой в своем доме в Масатлане 9 июня.
- Причины смерти 19-летней спортсменки устанавливаются, но признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вратарь мексиканского футбольного клуба "Обсон Динамо" Изабель Акоста Эрнандес была обнаружена без признаков жизни в своем доме, сообщает портал Need to Know.
Спортсменка была найдена мертвой 9 июня в своем доме в мексиканском городе Масатлан. По данным источника, причины смерти 19-летней спортсменки еще устанавливаются, однако на теле Эрнандес не было обнаружено признаков насильственной смерти.
Как отмечает Need to Know, ранее в мексиканском штате Синалоа, в который входит Масатлан, были усилены меры безопасности на фоне сообщений о насилии в сельских районах. Однако официальные лица не связывают смерть спортсменки с преступной деятельностью.
До перехода в "Обсон Динамо" Эрнандес выступала за другой мексиканский клуб - молодежную команду "Масатлана".