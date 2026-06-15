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Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья прокомментировал свой успех на ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
22:35 15.06.2026
Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья прокомментировал свой успех на ЧМ

Вратарь сборной Кабо-Верде о дебюте на ЧМ: всю жизнь работал ради этого момента

© Соцсети ФИФАВозинья
Возинья - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Соцсети ФИФА
Возинья
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Кабо-Верде дебютировала в финальной части чемпионатов мира ничьей с командой Испании со счетом 0:0.
  • Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья был признан лучшим игроком матча, отразив семь ударов.
  • Возинья заявил, что всю жизнь работал ради того, чтобы сыграть на чемпионате мира по футболу.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья после ничьей с командой Испании заявил, что всю жизнь работал ради того, чтобы сыграть на чемпионате мира по футболу.
В понедельник сборная Кабо-Верде дебютировала в финальной части чемпионатов мира ничьей с действующими чемпионами Европы испанцами. Встреча первого тура группы Н прошла в Атланте (США) и завершилась со счетом 0:0. 40-летний Возинья с семью отраженными ударами был признан лучшим игроком матча.
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"Мы очень много трудились ради этого момента, воплотили свою мечту, вся команда заслужила это своей работой. Все игроки счастливы. У Испании одна из лучших сборных в мире. Нам удалось добыть ничью. Мы счастливы этому результату и теперь продолжим работать дальше. Я всю жизнь мечтал об этом моменте, работал всю жизнь, чтобы быть здесь и помогать команде своим опытом пробиться сюда, на чемпионат мира в США", - приводит слова Возиньи после матча аккаунт Ataque Futbolero в соцсети Х.
Возинье 40 лет, в прошедшем сезоне он играл за "Шавиш" из второй португальской лиги. На его счету 89 матчей за национальную команду, что является вторым результатом в истории сборной.
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