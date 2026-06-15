Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья прокомментировал свой успех на ЧМ

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья после ничьей с командой Испании заявил, что всю жизнь работал ради того, чтобы сыграть на чемпионате мира по футболу.

Возинье 40 лет, в прошедшем сезоне он играл за "Шавиш" из второй португальской лиги. На его счету 89 матчей за национальную команду, что является вторым результатом в истории сборной.