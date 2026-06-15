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Лукаку и Витсель не вошли в стартовый состав бельгийцев на матч с Египтом - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
20:55 15.06.2026
Лукаку и Витсель не вошли в стартовый состав бельгийцев на матч с Египтом

Лукаку и Витсель не вошли в стартовый состав бельгийцев на матч ЧМ с египтянами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРомелу Лукаку
Ромелу Лукаку - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ромелу Лукаку. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель начнет стартовый матч сборной Бельгии против Египта на чемпионате мира на скамейке запасных.
  • Встреча первого тура группы G между сборными Бельгии и Египта пройдет в понедельник в Сиэтле и начнется в 22:00 мск.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Аксель Витсель начнет стартовый матч сборной Бельгии на чемпионате мира по футболу против команды Египта на скамейке запасных.
Стартовый состав бельгийцев выглядит следующим образом: Тибо Куртуа (вратарь), Брэндон Мехеле, Тома Мёнье, Тимоти Кастань, Натан Нгой, Кевин Де Брёйне, Юри Тилеманс (капитан), Амаду Онана, Леандро Троссард, Жереми Доку, Шарль Де Кетеларе.
В запасе остался лучший бомбардир в истории сборной Бельгии 33-летний Ромелу Лукаку.
За сборную Египта с первых минут сыграют: Мостафа Шобеир (вратарь), Яссер Ибрахим, Мохамед Хани, Ахмед Фатух, Эмам Ашур, Мостафа Зико, Хамди Фатхи, Моханад Лашин, Марван Аттиа, Мохаммед Салах (капитан), Омар Мармуш.
Встреча первого тура группы G пройдет в понедельник в Сиэтле и начнется в 22:00 мск.
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