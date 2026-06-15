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"Краснодар" заработал больше "Спартака" в рамках Кубка России - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
16:02 15.06.2026
"Краснодар" заработал больше "Спартака" в рамках Кубка России

"Краснодар" заработал больше "Спартака" по итогам Кубка России по футболу

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФутболисты "Краснодара"
Футболисты Краснодара - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участники Кубка России по футболу сезона-2025/26 суммарно заработали около 1,62 млрд рублей в качестве призовых.
  • Победителем турнира стал московский «Спартак», который в финале обыграл «Краснодар» в серии пенальти, при этом «Краснодар» заработал больше призовых (234,45 млн рублей) и стал лидером по объему призовых, опередив «Спартак» (229,81 млн).
  • Среди клубов РПЛ по сумме призовых за турнир следом расположились московское «Динамо», петербургский «Зенит», московский ЦСКА и другие клубы.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Участники Кубка России по футболу сезона-2025/26 суммарно заработали около 1,62 млрд рублей в качестве призовых, сообщается в Telegram-канале турнира.
Победителем турнира стал московский "Спартак". В финале, прошедшем на стадионе "Лужники" в Москве, "красно-белые" в серии пенальти обыграли "Краснодар". При этом "быки" заработали 234,45 млн рублей и стали лидерами по объему призовых, опередив "Спартак" (229,81 млн).
Следом в рейтинге среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) расположились московское "Динамо" (127,05 млн рублей), петербургский "Зенит" (114,86 млн), московский ЦСКА (111,23 млн), махачкалинское "Динамо" (97,28 млн), московский "Локомотив" (87,78 млн), самарские "Крылья Советов" (83,64 млн), "Оренбург" (70,2 млн), "Ростов" и калининградская "Балтика" (по 57,98 млн), казанский "Рубин" (49,9 млн), тольяттинский "Акрон" (47,2 млн), а также грозненский "Ахмат", "Нижний Новгород" и "Сочи" (по 37,7 млн).
Самые крупные выплаты среди команд пути регионов получили тульский "Арсенал" (19,28 млн рублей), челнинский "КАМАЗ", нижнекамский "Нефтехимик" и московское "Торпедо" (по 11,2 млн), а также "Кубань-Холдинг" из станицы Павловской (7,2 млн).
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