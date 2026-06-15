Японские болельщики убрали мусор на трибунах после матча ЧМ с Нидерландами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болельщики сборной Японии убрали мусор на трибунах после матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
- Встреча группы F между сборными Японии и Нидерландов прошла в Далласе и завершилась со счетом 2:2.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Болельщики сборной Японии убрали мусор на трибунах после матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Нидерландов, сообщается в аккаунте Международной федерации футбола (ФИФА) в соцсети X.
Встреча группы F прошла в американском Далласе в воскресенье и завершилась со счетом 2:2. В аккаунте ФИФА опубликованы фотографии японских болельщиков, которые собирают в пакеты оставшийся на трибунах мусор.
Уборка мусора после завершения матча является традиционной для болельщиков сборной Японии. Ранее они так же убирались на стадионах во время других мундиалей.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.