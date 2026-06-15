Японские болельщики после матча против сборной Нидерландов на чемпионате мира по футболу 2026 года

© Фото : Соцсети ФИФА Японские болельщики после матча против сборной Нидерландов на чемпионате мира по футболу 2026 года

Японские болельщики убрали мусор на трибунах после матча ЧМ с Нидерландами

Краткий пересказ от РИА ИИ Болельщики сборной Японии убрали мусор на трибунах после матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча группы F между сборными Японии и Нидерландов прошла в Далласе и завершилась со счетом 2:2.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Болельщики сборной Японии убрали мусор на трибунах после матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Нидерландов, сообщается в аккаунте Международной федерации футбола (ФИФА) в соцсети X.

Встреча группы F прошла в американском Далласе в воскресенье и завершилась со счетом 2:2. В аккаунте ФИФА опубликованы фотографии японских болельщиков, которые собирают в пакеты оставшийся на трибунах мусор.

Уборка мусора после завершения матча является традиционной для болельщиков сборной Японии. Ранее они так же убирались на стадионах во время других мундиалей.