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Сборная Швеции разгромила команду Туниса в матче чемпионата мира по футболу - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:22 15.06.2026
Сборная Швеции разгромила команду Туниса в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Швеции одержала победу над командой Туниса на ЧМ в США

© AP Photo / Alberto SaizСборная Швеции по футболу
Сборная Швеции по футболу - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Alberto Saiz
Сборная Швеции по футболу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Швеции одержала победу над командой Туниса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 5:1.
  • В составе команды победителей дубль оформил Ясин Айяри (7-я и 90+6-я минуты), мячи также забили Александер Исак (30), Виктор Дьекереш (59) и Маттиас Сванберг (84). У команды Туниса отличился Омар Рекик (43).
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сборная Швеции одержала победу над командой Туниса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы F в мексиканском Монтеррее завершилась со счетом 5:1 в пользу сборной Швеции. В составе команды победителей дубль оформил Ясин Айяри (7-я и 90+6-я минуты), мячи также забили Александер Исак (30), Виктор Дьекереш (59) и Маттиас Сванберг (84). У команды Туниса отличился Омар Рекик (43).
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В следующем матче группового этапа сборная Швеции 20 июня сыграет с нидерландцами, команда Туниса в этот же день встретится с японцами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
ЧМ по футболу 2026
15 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
Швеция
5 : 1
Тунис
07‎’‎ • Ясин Айяри
30‎’‎ • Александер Исак
(Виктор Дьёкереш)
59‎’‎ • Виктор Дьёкереш
(Александер Исак)
84‎’‎ • Маттиас Сванберг
(Александер Исак)
90‎’‎ • Ясин Айяри
(Лукас Бергвалль)
43‎’‎ • Омар Рекик
(Аннибаль Межбри)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортШвецияЯсин АйяриАлександер ИсакТунис (страна)СШАВиктор ДьёкерешЧМ по футболу 2026
 
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