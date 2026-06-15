Сборная Швеции разгромила команду Туниса в матче чемпионата мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Швеции одержала победу над командой Туниса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 5:1.
- В составе команды победителей дубль оформил Ясин Айяри (7-я и 90+6-я минуты), мячи также забили Александер Исак (30), Виктор Дьекереш (59) и Маттиас Сванберг (84). У команды Туниса отличился Омар Рекик (43).
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сборная Швеции одержала победу над командой Туниса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы F в мексиканском Монтеррее завершилась со счетом 5:1 в пользу сборной Швеции. В составе команды победителей дубль оформил Ясин Айяри (7-я и 90+6-я минуты), мячи также забили Александер Исак (30), Виктор Дьекереш (59) и Маттиас Сванберг (84). У команды Туниса отличился Омар Рекик (43).
В следующем матче группового этапа сборная Швеции 20 июня сыграет с нидерландцами, команда Туниса в этот же день встретится с японцами.
15 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
07’ • Ясин Айяри
30’ • Александер Исак
59’ • Виктор Дьёкереш
84’ • Маттиас Сванберг
90’ • Ясин Айяри
43’ • Омар Рекик